Italiaanse ambassadeur maakt zich boos over titel PowNed-documentaire ‘Napels aan de Noordzee’

Een documentaire over een belangrijk onderwerp, zegt de Italiaanse ambassadeur in Nederland Giorgio Novello over de uitzending van omroep PowNed op 9 januari, waarin de van corruptie beschuldigde Haagse politicus Richard de Mos wordt gevolgd. Maar die titel, Napels aan de Noordzee. Moet dat nou echt?

De documentairemakers van PowNed volgen de leider van Hart voor Den Haag/Groep de Mos drie jaar lang, en leggen vast dat De Mos ook met aantijgingen van stemfraude en deelname aan twee criminele organisaties te maken krijgt. Ze spreken met De Mos zelf, maar ook met onder meer partijgenoten, Haagse kiezers, medeverdachte van corruptie en ondernemer Atilla Akyol en NRC-redacteur Joep Dohmen, die de kwestie voor de krant onderzocht.

De titel is gebaseerd op een uitspraak van Pieter Grinwis, nu Tweede Kamerlid en tot 2021 raadslid in Den Haag namens de ChristenUnie. „Het is gewoon helemaal mis en dat nota bene in Den Haag, de stad van vrede en recht”, zegt hij over de zaak-De Mos in een fragment in het NOS-journaal, dat PowNed in de documentaire heeft opgenomen. „Het lijkt wel Napels aan de Noordzee.”

Rectificatie

Hoewel ambassadeur Novello de documentaire „met veel belangstelling” heeft gekeken, betreurt hij de gekozen naam „ten zeerste”, zo schrijft hij in brief aan Dominique Weesie, omroepdirecteur van PowNed. De titel is een belediging voor Napels en Italië als geheel, „zonder dat tijdens het programma wordt uitgelegd wat de specifieke motieven zijn om deze parallel te trekken”. En dat terwijl Napels zoveel te bieden heeft, schrijft de ambassadeur: neem de rijke cultuur van de stad, of de florerende ruimtevaartsector.

Novello wijst erop dat niet alleen Italië, maar ook Nederland te maken heeft met het bestrijden van georganiseerde misdaad. De ambassadeur sluit zijn brief af met een eis aan Weesie: graag ziet hij een „rectificatie” van de naam van de documentaire.

Weesie, die de brief nog niet gezien heeft wanneer NRC hem belt, moet lachen om de reactie van de ambassadeur. Volgens hem is het „niet zo raar” om de vergelijking tussen de zaak-De Mos en Italië te leggen na allerlei „corruptieonderzoeken en gevallen van fraude in Zuid-Europa” – al specificeert hij die gevallen niet. „Misschien is dat niet terecht, en ik begrijp ook zeker waarom de ambassadeur deze brief schrijft”, zegt Weesie. „We willen niet alle Italianen over één kam scheren. Maar nee, ik ga absoluut niet de naam van de documentaire veranderen.”

De brief is „ter kennisneming” ook gericht aan NRC-redacteur Joep Dohmen, die in de documentaire stelt dat Nederland „geen Italië is of zo”. Dohmen laat weten dat de betreffende uitspraak hem een „correcte weergave” van de werkelijkheid lijkt en vindt de brief van de ambassadeur „opmerkelijk”.

Lees ook het onderzoek van NRC over Groep de Mos: Groep de Mos in verband gebracht met stemfraude: ‘150 euro voor twintig stempassen’