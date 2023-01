Is dit de laatste dans van Willem Engel?

Een poging de rechters in zijn strafzaak wegens opruiing te vervangen eindigde dinsdag bij de wrakingskamer van de rechtbank in Rotterdam in een teleurstelling voor dansleraar en actievoerder Willem Engel. De gefnuikte wraking illustreert wat voor beslag actievoerder Engel en zijn getrouwen de afgelopen jaren op het justitieel apparaat hebben gelegd. Met dien verstande dat hij ditmaal verdachte was.

Eerder was er al de aangifte tegen burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam) en Jan van Zanen (Den Haag). Er waren de zaken tegen Facebook, Google, het RIVM en Hugo de Jonge. De tuchtklacht tegen landsadvocaat Pels Rijcken. Het kort geding tegen de Gezondheidsraad bovendien, dat later een bodemprocedure werd. Alles bij elkaar gaat het om ruim dertig zaken, waarvan alleen de pyrrusoverwinning inzake de avondklok – Engel won, maar het kabinet zette door – als een bescheiden succes kan worden gezien.

In zijn dans met de rechterlijke macht toonde Engel zich de voorbije jaren onvermoeibaar. Toch valt er iets op wanneer je door het overzicht klikt op de website van Viruswaarheid (onlangs herdoopt als ‘Voorwaarheid’). Het is namelijk steeds minder vaak de buitenwereld op wie Engel zijn juridische pijlen richt. Waar hij het eerder opnam tegen bestuurders en instituties die Nederland in een coronadictatuur zouden transformeren, procedeert hij tegenwoordig vooral voor zichzelf en voor geestverwanten uit de beweging waar hij zich voorman van toont. Zo leverde 2022 enkel zaken op namens de antisemitische complotdenker David Icke en Engels vriendin, model Dorien Duinker.

Tien maanden terug, op verkiezingsdag 16 maart 2022, was het Engel zelf die op straat werd opgepakt. Sindsdien is het Engel die onder vuur ligt. Al stelt hij zich eerder als held dan als verdachte op, aangevuurd door zijn aanhangers die iedere juridische stap op de voet volgen. „Bijna vereerd treed ik in de voetsporen van Nelson Mandela, één van mijn helden”, liet hij weten vanuit de cel. „Ik ben een politiek gevangene.” Hij zou uiteindelijk twintig dagen in voorarrest doorbrengen.

Harderwijkse twitteraar

Engel hoorde intussen 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van nog eens drie maanden tegen zich eisen wegens opruiing. Dat het zover is gekomen is het werk van de Harderwijkse twitteraar Norbert Dikkeboom, die eind 2021 tegelijk met 22.581 anderen aangifte deed. Behalve opruiing werd Engel in de aangifte eveneens oplichting verweten, terrorisme en het verspreiden van medische desinformatie. Later werd ook doodsbedreiging toegevoegd aan de collectieve aangifte. Voor deze andere zaken wordt Engel vooralsnog niet vervolgd. „Maar ik sluit niet uit dat ik later opnieuw voor vervolging ga procederen”, vertelt Dikkeboom strijdbaar over de telefoon.

Het is niet de eerste collectieve rechtsgang die Dikkeboom initieerde. Twintig jaar geleden spande hij met zeventien lotgenoten een zaak aan om een nieuw type rugoperatie vergoed te krijgen. Hij haalde de landelijke pers met zijn actie. Met name de manier waarop hij internet inzette om lotgenoten en middelen te verzamelen sprak tot de verbeelding. Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries viel al eens op hoe fanatiek hij kon zijn. Dikkeboom leidde eerder de zoektocht naar een vermiste Harderwijker, waarin hij met De Vries optrok. Het werd het begin van een nauwe samenwerking. Tot kort voor de aanslag sprak hij met De Vries over zaken. „Als ik hem vroeg waarom, dan zei hij: we zijn uit hetzelfde hout gesneden.”

Allebei even volhardend

Inmiddels deed Engel ook al vijfmaal aangifte tegen Dikkeboom – telkens door het OM geseponeerd – en kreeg de Harderwijker naar eigen zeggen al meer dan honderd serieuze bedreigingen aan zijn broek. „Ik kan er zelf wel tegen. Maar rond zittingsdagen loopt de spanning zo hoog op dat ik mijn kinderen niet alleen kan laten als ik bijvoorbeeld naar de supermarkt moet.” Ook zijn bedreigers krijgen aangiftes aan hun broek. Een man die Dikkeboom met de dood bedreigde moet eind volgende maand voor de rechter verschijnen.

Engel, zoon van een vader die eveneens veel procedeerde tegen de staat, lijkt met Dikkeboom in elk geval ‘volhardend’ als karaktereigenschap te delen. Nadat hij tijdens de laatste zittingsdag al eens botste met rechtbankvoorzitter Jacco Janssen – de rechter liep de zaal uit nadat Engel aangaf „voor later” aantekeningen te maken – kwam het ook bij het sluiten van het onderzoek tot een confrontatie. Toen Janssen zich niet bereid toonde nieuwe getuigen op te roepen en opnieuw naar de ontvankelijkheid van het OM te kijken besloot Engel te wraken. Ook tweets waarin de rechter zich achter het coronabeleid schaarde en een eerdere veroordeling van een coronahoester werden hem aangewreven. „Waarom wraakt u?”, klonk het verbijsterd uit de mond van de rechter. Het toont hoezeer Engel onder de huid van de rechterlijke macht gekropen is. Engel wraakte al driemaal eerder, telkens zonder succes.

Vrijdag 20 januari doet de rechter uitspraak. Dan zal duidelijk worden of de zeven tweets die volgens het OM strafbaar zijn daadwerkelijk onder opruiing zijn te scharen. „Alleen een verklaring dat het OM niet ontvankelijk is kan de onpartijdigheid van deze rechtbank bewijzen”, verklaarde Engel zelfverzekerd. Een hoger beroep lijkt niet uitgesloten en er lopen nog wat coronaprocedures. Engels dans met het recht lijkt nog niet ten einde.

Helpt Dikkeboom Engel niet, met het martelaarschap van een veroordeling? Hij denkt van niet: „Zolang Engel met zijn eigen strafzaak bezig is, is hij een stuk stiller op andere fronten. Dat lijkt me voor iedereen het beste.”