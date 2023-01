Is het alweer drie jaar geleden? Het laatste echte International Film Festival Rotterdam was in januari 2020. Halverwege waren er al verontrustende berichten dat het virus uit Wuhan nu ook in Rome was opgedoken. Bero Beyer liep zijn laatste rondjes als artistiek directeur, met opvolger Vanja Kaludjercic in zijn kielzog. Ze zou met haar neus in de boter vallen: haar debuut was de 50ste editie van IFFR: feest.

Flashforward: na twee kille, deprimerende virtuele edities – of drie, het jubileum werd in 2020 in tweeën geknipt in de vergeefse hoop dat in juni de lockdown voorbij zou zijn, waarna in 2021 de zalen dicht bleven uit onterechte angst voor een Omikron-golf – kunnen wij eindelijk weer los in de Doelen, Pathé, Kino, WORM. Naast elkaar in het donker. Regisseur op de eerste rij. Biertje achteraf. Tien dagen filmroes: ik heb er zin in.

Wij kijken in deze bijlage vooruit op het 52ste IFFR, met veel filmtips. Hoe zal het festival uit zijn as herrijzen? De aanloop was turbulent. Tijdens de lockdowns draaide er iets helemaal vast op de burelen van IFFR; in april kwamen interne spanningen tot ontlading in een ontslagronde, hier en daar ‘Squid Game’ genoemd. Koppen van ervaren programmeurs rolden, met enkelen van hen werd onlangs een regeling getroffen toen het UWV de ontslagen niet goedkeurde. Het trok de aandacht van de internationale filmpers; in Nederland klonken zorgen over het behoud van de identiteit, het collectieve geheugen en de nestwarmte van IFFR. De afgelopen jaren verdwenen ruim 70 medewerkers en freelancers, zelfs in tijden van pandemie een fors verloop.

Nu directeur Vanja Kaludjercic de touwtjes strak in handen heeft, zal ze worden afgerekend op het resultaat. Je mag daarbij niet verwachten dat het prepandemische bezoekersaantal overtroffen of zelfs benaderd wordt. De Nederlandse bioscopen haalden vorig jaar ruwweg tweederde van de omzet van topjaar 2019, documentairefestival IDFA, qua doelgroep vergelijkbaar met IFFR, zag in november ruim een vijfde van zijn bezoek van 2019 verdampen: 167.000 bezoeken werden 130.000. Volgens IDFA’s zakelijk directeur Cees van ’t Hullenaar hing dat ook samen met iets minder voorstellingen, maar hij erkent dat met name veel oudere bezoekers de weg naar het filmfestival nog moeten terugvinden.

Het 52ste IFFR kiest na alle personeelswisselingen wijselijk niet voor sterke koerswijzigingen. Wel schemeren er een paar nieuwe accenten door. De focus ligt sterk op Azië: veel films uit het Midden-Oosten, zeer veel uit India en ook uit het zich naar binnen richtende China.

Bij haar aantreden beloofde Kaludjercic aandacht voor de genrefilm, waar veel interessants gebeurt en talent vaak een eerste kans krijgt. Met een retrospectief van de hier nog onbekende, briljante Japanse anime-meester Masaaki Yuasa combineert IFFR zijn focus op zowel Azië als genre.

Het programma ziet er prima uit, nu het festivalgevoel nog. Deze week opent de kaartverkoop, over een week begint IFFR in de Doelen met de sterke Noorse biopic Munch. Daarna is het woord aan u.

Coen van Zwol is filmrecensent.