Greta Thunberg opgepakt bij klimaatprotest rond Duits bruinkooldorp Lützerath

De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg is dinsdag opgepakt bij klimaatprotesten rond het Duitse bruinkooldorp Lützerath. Dat zou gebeurd zijn toen ze zich in de buurt van de richel van de mijn begaf, zo melden internationale persbureaus.

Op beelden is te zien dat agenten Thunberg optillen en wegdragen vanaf de mijn. Volgens de politie zou ze dinsdagavond nog worden vrijgelaten, zonder aanklacht. De uitbreiding van de mijn bij Lützerath door energiebedrijf RWE is al geruime tijd onderwerp van protest door klimaatactivisten. Zij verschansten zich in het dorp, waarvan alle oorspronkelijke bewoners zijn vertrokken, omdat het plaats moet maken voor de mijnuitbreiding.

Hoewel de politie zondag bekendmaakte nagenoeg alle demonstranten uit het dorp zelf te hebben weggehaald, werd dinsdag op verschillende plekken in de deelstaat Noordrijn-Westfalen nog gedemonstreerd tegen de mijn, waaronder aan de randen ervan. Afgelopen zaterdag kwamen er volgens schattingen duizenden demonstranten op Lützerath af om de activisten in het dorp bij te staan. Ook toen was Thunberg aanwezig.

De Britse omroep BBC legde vast hoe Greta Thunberg werd weggetild door de politie: