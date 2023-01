Fusie van verzekeraars: ‘Aegon wil groeien in het buitenland, ASR in Nederland. Beide kunnen winnen’

Beleggers die zowel aandelen hebben in Aegon als ASR konden dinsdag een lunch kiezen. Gezonde, vegetarische broodjes en een handige duurzame bamboe brooddoos voor thuis bij ASR, in de kelder van het hoofdkantoor naast de A27 in Utrecht. Of een ouderwets Hollands broodje (vlees)kroket met een vers jus d’orange bij Aegon aan het Aegonplein in Den Haag.

De twee Nederlandse verzekeraars hielden beide dinsdag een BAVA, een bijzondere aandeelhoudersvergadering, met grotendeels hetzelfde op de agenda: de beoogde fusie tussen de Nederlandse verzekeringsdochter van Aegon met ASR Nederland.

Voor zowel Jos Baeten, de baas van ASR, als Lard Friese, de bestuursvoorzitter van Aegon, was het geen moeilijke dag – op een lichte allergieaanval na van Friese door het boeket bloemen op zijn spreekgestoelte.

Al na de aankondiging van de overnameovereenkomst in oktober werd zeer positief gereageerd op de deal van 4,9 miljard euro, waarvan 2,2 miljard euro cash wordt overgemaakt van ASR naar Aegon. De overige miljarden worden uitgekeerd in aandelen ASR, waardoor Aegon na afloop 29,99 procent van de aandelen ASR in handen heeft. Op de beurs stegen op de aankondigingsdag zowel het aandeel van ASR als het aandeel van Aegon.

En ook op de aandeelhoudersvergaderingen dinsdag was het beeld overwegend positief: vragenstellers begonnen hun bijdrage bijna allemaal met een groot compliment voor de „mooie” overeenkomst. „De twee verzekeraars gaan twee verschillende wedstrijden spelen”, vatte een van de aandeelhouders het samen. „Aegon wil groeien in het buitenland, ASR wil de beste verzekeraar van Nederland worden. En beide kunnen winnen.”

Nog een ego aan tafel

In Utrecht legde topman Jos Baeten uit zijn hoofd en in het Nederlands nogmaals de rationale uit van de overname van Aegon Nederland. Zijn publiek, naast journalisten en ASR-medewerkers: dertien aandeelhouders. De meeste oudere mannen in een ruimzittend wollen pak of gebreide trui, en een aantal die een grotere groep aandeelhouders of grote belegger vertegenwoordigen in een strakker zittend blauw pak.

Baeten legde uit dat ASR door de overname de nummer 2 wordt op de Nederlandse verzekeringsmarkt, na NN Group, en zelfs marktleider op het gebied van pensioenverzekeringen. In de verzekeringswereld betekent doorgaans hoe groter de portefeuille, hoe efficiënter de boel gerund kan worden. ASR verwacht dan ook een minimale ‘synergie’ – oftewel besparing - van 185 miljoen euro te behalen uit de samengevoegde onderdelen. Na de fusie verwacht Baeten bovendien dat het nieuwe ASR verder kan groeien, met name op de pensioenmarkt waar nieuwe regels flinke impact gaan hebben. „We denken samen met Aegon Nederland echt goed toegerust te zijn om daarop in te spelen als pensioenuitvoerder.”

Een punt van kritiek betrof de toekomstige rol van Lard Friese. De bestuursvoorzitter van Aegon wordt, als de deal wordt afgerond, afhankelijk lid van de raad van commissarissen van ASR, met vetorecht over bijvoorbeeld dividendbeleid.

Gerben Everts van de Vereniging van Effectenbezitters ‘namens onze 30.000 leden’ vond dat „qua governance wel even tricky”. Zijn zorg dat de dynamiek in de raad van commissarissen en raad van bestuur mogelijk te zeer zou worden beïnvloed met de komst van „nog een ego” kon rekenen op gelach in de zaal én achter de tafel van de commissarissen en bestuurders.

Zowel topman Baeten als voorzitter van de raad van commissarissen Joop Wijn antwoordde zich geen zorgen te maken over de bestuursdynamiek. „Ik heb daar geen enkele moeite mee”, zei het waarschijnlijk bedoelde andere ego, Baeten. „Sterker nog: ik ben heel positief. Friese heeft veel kennis over de sector. En we houden van stevige karakters bij ASR, we zijn niet van suiker.”

Die reactie stelde de meeste aandeelhouders kennelijk grotendeels gerust. Waar de deal zelf met 99,99 procent werd goedgekeurd door de (grotendeels al vooraf stemmende) aandeelhouders, stemde 92,5 procent in met de benoeming van Friese.

De aandeelhoudersvergadering van ASR in Utrecht.

Foto Bram Petraeus

Geen plannen voor verhuizing

Op de vergadering van Aegon hadden 21 aandeelhouders de moeite genomen om fysiek naar de BAVA te komen in Den Haag.

In Den Haag kwamen wat meer kritiekpunten voor het voetlicht. Een aandeelhouder vroeg zich af of de strategie zoals onder Friese sinds 2020 wordt aangehouden nog wel geldig is. Want nu Aegon zich „terugtrekt” uit Nederland, is er dan nog wel sprake het streven naar drie nationale verzekeringskampioenen onder Aegon-vlag, naast Nederland ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk?

Friese antwoordde met opgeheven vinger: aangezien Aegon een aandeel houdt van 29,99 procent in het nieuwe ASR, is er helemaal geen sprake van terugtrekking van de Nederlandse markt. „De nieuwe combinatie ís een nationale kampioen. Onze strategie geldt nog steeds. Met Nederland als kernmarkt.”

En blijft Aegon wel zijn hoofdkantoor houden in Nederland, vroegen meerdere aanwezigen zich af. Daarop kwam in eerste instantie een voorzichtig antwoord van Friese: „We mikken erop om het hoofdkantoor in Nederland te houden”. Na herhaalvragen werd het stelliger: we hebben geen plannen voor een verhuizing.

Ook in Den Haag waren de aandeelhouders van Aegon tevreden: 99,95 procent stemde voor.

Aegon en ASR hopen de overname op 1 juli van dit jaar afgerond te hebben. Daarvoor moet de toezichthouders nog wel toestemming geven. En dan is het werk niet af, benadrukte Everts van VEB zowel in Utrecht als Den Haag. „Na alle fusiebeloftes wordt er door de aandeelhouders echt iets gevraagd van ASR en Aegon.”