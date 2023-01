Defensie kan aanmeldingen voor proefproject vrijwillig dienjaar niet bijhouden

De aanmeldingen voor de nieuwe Nederlandse proef voor een vrijwillig, betaald dienjaar bij de krijgsmacht overtreffen ruim de beschikbare plekken. Dat bevestigt het ministerie van Defensie dinsdag na berichtgeving van De Telegraaf. In de huidige lichting is plaats voor 125 mensen. Er waren meer dan 300 aanmeldingen. Door het succes ziet defensie zich genoodzaakt een aanmeldstop in te stellen.

Het dienjaar dat in het najaar naar het voorbeeld van Scandinavische landen werd aangekondigd, heeft als doel het grote personeelstekort bij defensie het hoofd te bieden. Zeker 3.600 plekken zouden op dit moment niet ingevuld raken. Ze hoopt bovendien om de vrijwilligers, die op die manier van de krijgsmacht kunnen proeven, langdurig aan zich te binden.

Defensie, dat al van plan was om vanaf 2025 duizend vrijwilligers per jaar aan te nemen, overweegt ondanks de grote vraag niet om de huidige capaciteit van het project op te schalen. De beperkte faciliteiten en begeleiders laten dat niet toe, aldus een woordvoerder aan NRC. In februari volgend jaar komen de volgende 125 plekken vrij. Vanaf april opent ze een nieuwe aanmeldingsronde.

Lees ook: Defensieminister Henk Kamp: ‘De handen zijn ons op de rug gebonden’