Het is de eerste ledenvergadering van de BoerBurgerBeweging in Friesland, vrijdagavond in een café in het dorp Easterein. Acht kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart stellen zich voor en hoe nieuw het nog voor hen is, zie je meteen. De een na de ander gaat in het felle licht van de beamer staan. Nummer twee op de lijst, een melkveehouder die CDA-raadslid is geweest en geldt als de meest ervaren kandidaat, leest zijn verhaal voor van een opengevouwen briefje. Hij kijkt één keer de zaal in.

Femke Wiersma (38) is er ook. Veel boeren kennen haar, in 2010 deed ze mee aan Boer zoekt Vrouw. Ze werd boerin en later beleidsmedewerker bij de vakbond voor melkveehouders. In 2021 stond ze tweede op de BBB-lijst voor de Tweede Kamer, na Caroline van der Plas. Wiersma haalde bijna 26.000 stemmen, maar BBB had er te weinig voor twee zetels. Nu is ze fractiemedewerker. Ze laat op haar telefoon zien hoe een Kamerlid van een andere partij niet had gereageerd op een appje van haar over een motie. Hij had tegen Van der Plas gezegd: „Bosses talk to bosses.”

Wiersma vertelt aan de leden in het café hoe moeilijk het eerst was geweest om kandidaten te vinden voor de Provinciale Staten. Totdat BBB ging stijgen in de peilingen. „Toen werden we bedolven onder de aanmeldingen.”

Op vrijdagmiddag was in het Provinciehuis in Leeuwarden de nieuwjaarsreceptie. Twee BBB-kandidaten hadden daar van andere partijen te horen gekregen dat het bij hen net zo zou gaan als bij FVD: na de provinciale verkiezingen van 2019 waren er ook in Friesland ruzies en afsplitsingen. Die voorspelling gaat ook rond in Den Haag: BBB doet het vast goed op 15 maart, daarna ontploft de boel. Een CDA-Statenlid zegt op de receptie tegen mij dat hij het raar vindt: hij zit twintig jaar in de politiek, zijn standpunten lijken op die van BBB, maar hij was niet gevraagd om over te stappen. Hij lacht als ik vraag waarom hij zichzelf niet heeft aangemeld. En híj weet ook zeker dat het in Friesland niks wordt met BBB. „De lijsttrekker is een jongen van 24!”

In het café, na de ledenvergadering, zegt Femke Wiersma dat er ook kandidaten waren afgewezen omdat het hun vooral om henzelf leek te gaan. Dus een CDA’er die gevráágd wil worden? „Ik denk niet dat je dan bij ons past.” Ze zag hoe het ging met de beamer, ja. En met het briefje. „We zijn geen gelikte politici.”

De leden klappen voor elke kandidaat even hard. Lijsttrekker is Abel Kooistra (27), zoon van een biologische boer en bijna afgestudeerd als historicus, zijn scriptie gaat over de Nederlandse herinneringscultuur en de slavernij. Hij praat zonder briefje. De „gulden regel van BBB”, zegt hij, is: „Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.”

En: „We houden niet van kapsones.”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.