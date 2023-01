Chinese bevolking krimpt voor het eerst in ruim zestig jaar

Voor het eerst sinds 1961 is het aantal inwoners van China afgenomen. Het afgelopen jaar nam de bevolking van het land met zo’n 850.000 personen af. Dat heeft het Chinese nationale statistiekenbureau dinsdag bekendgemaakt.

Volgens het bureau voor statistieken heeft het land momenteel 1.411.75 miljard inwoners. Zo’n 9,56 miljoen mensen werden vorig jaar geboren, terwijl er 10,41 miljoen mensen stierven. China kende in 2022 het hoogste sterftecijfer sinds 1974, namelijk 7,37 doden per duizend inwoners. Of het toegenomen aantal sterfgevallen mogelijk werd veroorzaakt door Covid-19 is niet duidelijk.

Het geboortecijfer daalde daarnaast flink, van 7,52 baby’s per duizend inwoners naar 6,77. Het is het laagste geboortecijfer sinds de statistieken van het aantal geboortes wordt bijgehouden.

Eenkindbeleid

Sinds 2016 is in China het eenkindbeleid afgeschaft en heeft de overheid gezinnen aangemoedigd om twee of drie kinderen te krijgen. Toch heeft dit weinig succes gehad: veel ouders kiezen vanwege de hoge kosten van de opvoeding van kinderen in Chinese steden vaak nog voor één kind.

China is nog altijd het land met de meeste inwoners ter wereld. India staat op de tweede plaats met 14,08 miljard inwoners. De Verenigde Naties schatte vorig jaar in dat India China dit jaar zal vervangen als natie met de meeste inwoners.

De laatste keer dat China een bevolkingsafname registreerde was tijdens de Grote Sprong Voorwaarts, aan het eind van de jaren vijftig. Mao Zedongs drang naar collectieve landbouw en industrialisatie leidde toen tot een enorme hongersnood die tientallen miljoenen mensen het leven kostte.