Oma (80) past een aantal dagen op haar dochter die uit het ziekenhuis komt. Opa belt wanneer ze weer naar huis komt: „Ik eet al drie dagen Chinees.” Waarop zij antwoordt: „Dat is niet erg, Chinezen eten hun hele leven Chinees.”

