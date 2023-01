Boris Pistorius wordt nieuwe Duitse minister van Defensie

De nieuwe minister van Defensie van Duitsland wordt de sociaaldemocraat Boris Pistorius. „Ik ben heel erg blij dat ik Boris Pistorius heb gestrikt, een uitstekende politicus in ons land, voor de positie van minister van Defensie”, schreef de Duitse bondskanselier Olaf Scholz op dinsdag. Pistorius volgt de alom bekritiseerde Christine Lambrecht op, die maandag haar ontslag indiende.

De 62-jarige Pistorius is een politiek veteraan uit de deelstaat Nedersaksen, waar hij sinds 2013 minister van Binnenlandse Zaken is. is. Hij heeft zich laten gelden als uitgesproken politicus, aldus het Duitse nieuwsblad Der Spiegel. Dat zijn kwaliteiten die hij nodig zal hebben als federaal minister van Defensie, één van de meest uitdagende kabinetsposities van Duitsland sinds de Russische invasie van Oekraïne.

Tanklevering

Pistorius zal de wederopbouw van de Duitse strijdkrachten overzien, een immens project waarvoor honderd miljard euro is uitgetrokken. Vanaf de jaren 90 tot 2014 heeft Duitsland bezuinigd op de krijgsmacht. De minister wordt direct in het diepe gegooid; de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin komt deze week naar Berlijn en de Ramstein-basis voor een overleg over de Oekraïneoorlog. Zondag spreken de Franse en Duitse overheden elkaar ook over de oorlog.

Het meest dringende diplomatieke dilemma dat Pistorius voor de kiezen krijgt draait om de levering van zware Leopard 2-tanks aan Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog hebben de Duitsers die boot afgehouden, evenals de Fransen, Britten en Amerikanen. Het leveren van de tanks zou kunnen worden gezien als een flinke escalatie richting Rusland.

Echter heeft de Britse overheid maandag besloten om veertien zware tanks te leveren aan Kiev, waardoor nu ook de andere drie westerse machten onder druk staan. Bondskanselier Scholz zegt de tanks alleen te willen leveren als de Amerikanen ook overstag gaan. Het lijkt erop dat Duitsland die knoop snel wil doorhakken, aangezien de levering van tanks het eerste onderwerp wordt op de agenda tijdens de gesprekken met de Verenigde Staten en Frankrijk.

Correctie (17 januari 2023): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Duitsland de krijgsmacht na de Tweede Wereldoorlog beperkt heeft gehouden. Dat klopt niet. Vanaf de jaren 90 tot 2014 is er bezuinigd op defensie. Hierboven is dat aangepast.