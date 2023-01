Zaak tegen Britse influencer Andrew Tate breidt zich steeds verder uit

De Brits-Amerikaanse influencer Andrew Tate is in enkele weken getransformeerd van een man die op sociale media, omringd door drank, geld en sigaren, predikt over zijn levensfilosofie, tot verdachte in een grootschalig onderzoek naar mensenhandel, verkrachting en georganiseerde misdaad.

Maandag kondigde de Roemeense politie aan het onderzoek naar Tate uit te breiden, nadat de autoriteiten zaterdag vijftien luxeauto’s op zijn landgoed in Boekarest in beslag hadden genomen. Ook veertien designhorloges, contant geld in verschillende valuta en een onlangs gerenoveerde villa bij de Karpaten zijn in beslag genomen. De opgetelde waarde van de goederen wordt geschat op zo’n 3,6 miljoen euro.

Wie is deze man, die door meerdere sociale media werd verbannen maar toch miljoenen volgers heeft?

Andrew Tate (36) werd bekend door zijn deelname aan de Britse editie van Big Brother in 2016. Dat was niet door een memorabele participatie, maar juist door zijn vertrek: zes dagen na het begin werd Tate al uit het programma verwijderd. Er was een video uitgelekt waarin was te zien dat hij een vrouw mishandelde met een riem.

Volgens Tate was de video bewerkt. „Ze doen alsof ik haar heb mishandeld, maar we waren aan het grappen met elkaar”, zei hij op Twitter. „Ik heb in mijn hele leven nog nooit een vrouw mishandeld, dat zou ik ook nooit doen.” Een video die later opdook, lijkt het tegendeel te bewijzen. Daarin beschrijft Tate het scenario waarin een vrouw hem verdenkt van vreemdgaan en hem bedreigt met zijn machete. „Pak die machete, sla haar in haar gezicht en grijp haar bij de nek. Shut up, bitch.”

Na zijn verwijdering uit Big Brother richtte Tate met zijn broer Tristan een studio op voor zogeheten camwerkers, sekswerkers die via een webcam seksuele handelingen verrichten. In een podcast vertelde hij vorig jaar hoe dat begon. „Ik belde al mijn vriendinnen op, dat waren er toen ongeveer vijf, en ik zei: jullie komen allemaal bij mij wonen en voor mij werken.” Lachend vervolgt hij dat geen van deze vijf vrouwen met wie hij destijds een relatie had, van elkaars bestaan afwisten. „Ze zaten allemaal aan tafel en ik zei: jullie komen hier wonen, ik ga voor jullie zorgen en jullie worden camwerkers. We gaan samen rijk worden.” Het aantal vrouwen dat voor hem werkte zou uiteindelijk groeien naar 75.

Tristan Tate vertelde dat de vrouwen tragische nepverhalen vertelden aan hun klanten, zodat die meer geld zouden betalen. De vrouwen logen onder meer over ernstig zieke familieleden of grote schulden. Daardoor zouden ze miljoenen extra hebben verdiend.

De broers erkenden dat hun webcambedrijf „een totale zwendel” is, maar volgens hen zouden de autoriteiten hen „toch niet kunnen stoppen”. Want, zo zei Andrew Tate in een andere podcast, hij kan „autoriteiten omkopen zodat zij zich niet met zijn werk bemoeien”. In een YouTube-video beweerde Tate ook dat „ongeveer 40 procent van de reden om naar Roemenië te verhuizen” was dat „de politie in Oost-Europa minder snel aanklachten over verkrachting onderzoekt.”

Ondanks zijn slechte reputatie bleef Tate’s aanhang groeien. Vooral op TikTok had hij een groot publiek. Zijn video’s daar zijn meer dan 11 miljard keer bekeken. Hij profileerde zich als zelfhulpgoeroe en legde aan mannelijke volgers uit hoe ze snel geld konden verdienen, vrouwen konden versieren en uit „de Matrix” konden „ontsnappen”. Met de Matrix, een verwijzing naar de populaire sciencefiction-film uit 1999, bedoelde hij de macht van politiek, media en technologie.

In 2022 richt Tate ‘Hustler’s University’ op: een online cursus voor 49 dollar per maand waarin hij zijn levensfilosofie verspreidde, en abonnees – voornamelijk jonge mannen uit het Verenigd Koninkrijk en de VS – leerde snel geld te verdienen.

Intussen groeide de reeks controversiële opmerkingen. Hij zei alleen relaties te willen met achttien- en negentienjarige vrouwen, omdat die makkelijker te beïnvloeden zouden zijn. Over #MeToo zei hij dat vrouwen zelf verantwoordelijk zijn als ze worden verkracht. Tate maakt geen geheim van zijn vrouwenhaat en kreeg de titel King of Toxic Masculinity – de koning van de giftige mannelijkheid. Hij was er trots op: „Ik ben een realist, en als je een realist ben, ben je seksist.”

Het Tate-imperium bleek niet zo onaantastbaar als de broers dachten. In december werden ze in Roemenië opgepakt op verdenking van mensenhandel, verkrachting en het vormen van een georganiseerde misdaadgroep. Volgens een woordvoerder van de broers willen zij „op alle mogelijke manieren meewerken aan het onderzoek”. Het weerhield Andrew Tate er niet van over zijn arrestatie te twitteren: „De Matrix heeft zijn agenten gestuurd”.