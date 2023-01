Wat gebeurt er echt op het World Economic Forum in Davos?

Het Zwitserse bergdorpje Davos staat de komende week weer in het teken van het World Economic Forum. Deze weinig transparante netwerkbijeenkomst van politici en ondernemers werd in coronatijd de speelbal van vele complottheorieën. Diplomatiek redacteur Michel Kerres vertelt wat er zich achter de gesloten deuren van het Forum afspeelt.

