Spookrijder die dodelijk ongeluk veroorzaakte was mogelijk op de vlucht na schietincident

Bij een ongeluk met een spookrijder op de A16 ter hoogte van het Brabantse dorp Prinsenbeek zijn in de nacht van zondag op maandag twee mannen en een 17-jarige jongen omgekomen. De auto die het ongeluk veroorzaakte, werd totdat die de A16 in tegengestelde richting opdraaide achtervolgd door de politie vanwege mogelijke betrokkenheid bij een schietincident in Roosendaal. In de auto heeft de politie een vuurwapen aangetroffen, maakte zij maandagmiddag bekend. De dodelijke slachtoffers van de botsing zijn de 33-jarige bestuurder en een 17-jarige passagier van de spookrijdende Seat, en de 54-jarige bestuurder van de auto waarop die inreed.

Behalve deze man zaten ook een vrouw en haar 14-jarige dochter, beiden uit Antwerpen, in deze Opel. Zij raakten ernstig gewond. Ook de hond in de auto overleefde het ongeluk niet. In de spookrijdende Seat zat behalve de omgekomen man en jongen ook een 19-jarige man uit Drunen. Hij is eveneens ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of hij en het in de auto aangetroffen wapen betrokken waren bij een schietincident in Roosendaal eerder op de avond, onder meer door te kijken of deze Drunenaar kruitsporen op zijn handen heeft.

Achtervolging

Bij die schietpartij, die zondagavond plaatsvond in de Brabantse stad Roosendaal, raakte een 19-jarige man gewond. Volgens de politie was een Seat betrokken bij dat incident. Toen agenten vervolgens een auto zagen die aan het signalement voldeed, zetten zij de achtervolging in, maar raakten de Seat kwijt. Collega’s pikten het voertuig ergens anders op. Die achtervolging eindigde toen de Seat de A16 in tegengestelde richting opdraaide en enkele honderden meters verder met hoge snelheid op de auto van de omgekomen 54-jarige bestuurder botste. De politie onderzoekt nu het vermoeden dat het om dezelfde Seat gaat, aldus een woordvoerder.

Behalve de recherche, die het schietincident, het ongeluk en het mogelijke verband daartussen onderzoekt, is ook de Rijksrecherche op de zaak gezet. Die onderzoekt volgens een standaardprocedure het handelen van de betrokken agenten, omdat aan het spookrij-ongeluk een achtervolging vooraf ging. De A16 was zondagnacht langdurig afgesloten vanwege hulpverlening en het onderzoek, maar is in de loop van de ochtend weer vrijgegeven.