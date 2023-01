Bijna zestig vrouwen ontvoerd in noorden van Burkina Faso

Bijna zestig vrouwen werden afgelopen week in de nacht van donderdag op vrijdag ontvoerd door vermoedelijke jihadisten in Arbinda. Dat melden lokale functionarissen en inwoners van de stad in het noorden van Burkina Faso aan het Franse persbureau AFP. De regio staat al langer onder dreiging van groeperingen die banden hebben met Al-Qaida en de Islamitische Staat.

De vrouwen zouden op pad zijn geweest om bladeren en fruit te verzamelen vanwege het grote voedseltekort in de regio. Die voedselvoorraden zijn cruciaal omdat in veel delen van het land geen landbouwproductie is doordat de velden niet toegankelijk zijn vanwege de onveiligheid. Volgens anonieme getuigenissen werd een eerste groep van ongeveer veertig vrouwen donderdag ontvoerd zo’n tien kilometer ten zuidoosten van Arbinda. Ongeveer twintig andere vrouwen trof de volgende dag hetzelfde lot in het noorden van de stad. Sommigen onder hen wisten te ontsnappen en keerden terug naar hun dorpen. Het leger zou, zo melden lokale functionarissen, zonder succes het gebied hebben doorzocht.

Cyclus van geweld

Arbinda staat al langer onder dreiging van jihadisten, die rond 2015 vanuit Mali de grens naar Burkina Faso overstaken. Sindsdien zakt het land weg in een cyclus van geweld, aangevoerd door terroristen en burgermilities die steeds gewelddadiger werden. De afgelopen jaren werden in de stad in de Sahelregio verschillende bloedige aanslagen gepleegd, met name gericht op burgers. Het geweld in Burkina Faso, met name in de noordelijke helft van het land, nam sinds 2015 toe. Jihadistische groeperingen die banden hebben met Al-Qaida en de Islamitische Staat zorgden daarmee al zeker voor duizenden doden en minstens twee miljoen ontheemden.

Ook de politieke situatie in het land is uiterst instabiel. Een nieuwe coup in september bewoog ook het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag ertoe het reisadvies aan te scherpen. Legerkapitein Ibrahim Traore zette toen de militaire leider Paul-Henri Damiba af en ontbond het parlement. Traore hekelde naar eigen zeggen Damiba’s onvermogen om op te treden tegen de groeiende opstand van jihadistische militanten in het noorden en oosten van het land. Een paar maanden eerder had Damiba zijn voorganger Roch Kaboré deels om dezelfde reden verdreven.

