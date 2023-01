Zeker veertig doden bij raketaanval in Oekraïense Dnipro, aantal blijft oplopen Het dodental van de raketaanval die zaterdag een flatgebouw in de Oekraïense stad Dnipro trof, is maandag opgelopen tot veertig. Dat melden Oekraïense autoriteiten. Het aantal is een van de hoogste sinds het begin van de oorlog en zal naar verwachting blijven stijgen. Volgens de Oekraïense regionale gouverneur Valentyn Reznichenko is „het lot van 35 andere bewoners van het gebouw onbekend”, wat de vrees voedt voor een verdubbeling van het dodental. Zeker 75 mensen zouden inmiddels gewond zijn geraakt bij de aanval, onder wie veertien kinderen. Reddingsoperaties, met onder meer de inzet van een hondenbrigade, gaan nog steeds door om overlevenden onder het rokende puin te vinden. Sinds de start van de reddingsoperaties zijn volgens de gouverneur zeker 39 mensen vanonder het ravage gered. Het Kremlin ontkende, zoals het altijd doet, verantwoordelijk te zijn voor het bloedbad en gaf de Oekraïense kant de schuld. De woordvoerder van het Russische presidentschap, Dmitri Peskov, sprak van „een tragedie” die te wijten zou zijn aan de Oekraïense luchtafweer.

Mensen houden een eerbetoon in de buurt van de plek waar een flatgebouw zwaar werd geraakt door een Russische raketaanval Foto Clodagh Kilcoyne/Reuters

Kremlin reageert verbolgen op Britse levering zware tanks aan Oekraïne Het Kremlin reageert geprikkeld op het nieuws dat het Verenigd Koninkrijk de zware en moderne Challenger 2-tanks gaat leveren aan de Oekraïense strijdmacht. Dat meldt persbureau Reuters maandag. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zei dat de Britse tanks zullen „branden, net als de rest”. Volgens Peskov zal de nieuwe lading zwaar defensiematerieel die beloofd is door onder meer het VK, Polen, de Verenigde Staten en Frankrijk weinig verschil maken voor het verloop van de oorlog. Op het hoogste politieke niveau binnen de NAVO bestaat al sinds het begin van de oorlog de vraag wat voor materieel geleverd kan worden aan Oekraïne, zonder Rusland te erg te provoceren. Intussen smeekt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky luidkeels om zwaardere wapens zoals gevechtsvliegtuigen en tanks. Volgens Zelensky, wiens tegenaanval van afgelopen zomer is vastgelopen, zouden zware tanks dé manier zijn om de Russische linies weer te doorbreken. Afgelopen zaterdag gaf het VK toe aan Zelensky door bekend te maken dat het veertien zware tanks zal leveren aan Oekraïne. Andere bondgenoten, waaronder de VS en Duitsland, worden door de Britse toezegging verder onder druk gezet om ook tanks beschikbaar te stellen. Duitsland produceert de zware en geavanceerde Leopard 2-tanks, en moet toestemming geven aan andere landen die ook Leopard 2’s hebben om te leveren, zoals Finland en Polen. Bondskanselier Olaf Scholz wil dat alleen doen als de Amerikanen hun M1 Abrams-tank leveren. Die is volgens de VS echter te geavanceerd en onderhoudsintensief om zomaar naar het front te sturen. Allebei de landen zijn bovendien bang dat hun geavanceerde tanktechnologie in Russische handen valt, als de tanks worden ingezet in Oekraïne. Een Britse Challenger 2-tank in Irak. Foto Tony Nicoletti/Reuters