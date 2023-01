Mijn man laat ons jongste hondje even uit. Als even later de deurbel gaat, zwaai ik de voordeur open en roep: „Hallo, lekker klein moppie van me!”, doelend op de hond.

Staat er een oudere heer op de stoep met een collectebus voor de nierstichting die antwoordt: „Nou, mééstal word ik niet zo begroet.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl