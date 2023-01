Leasebedrijf bestelt 10.000 zonneauto’s bij Nederlandse start-up Lightyear

De Nederlandse zonneautofabrikant Lightyear heeft tienduizend nog te bouwen auto’s verkocht aan autoleasebedrijf Arval, onderdeel van financieel dienstverlener BNP Paribas. Het gaat om auto’s van het type Lightyear 2, dat de auto-start-up in 2025 in productie wil nemen. In totaal heeft Lightyear de afgelopen weken ongeveer twintigduizend voorbestellingen van de 2 binnengekregen, met een totale waarde van ongeveer 840 miljoen euro.

Lightyear is een Helmonds bedrijf dat probeert een personenauto met zonnepanelen voor de massamarkt te maken. Het idee is dat de elektrische auto minder vaak hoeft op te laden, omdat de accu deels wordt opgeladen door de zon. Het bedrijf, met ongeveer 700 werknemers, komt voort uit een studieproject van de Universiteit Eindhoven. Op dit moment produceert het in heel kleine aantallen auto’s bij een contractfabrikant in het Finse Uusikaupunki.

Lees ook: Eindhovense zonnewagenstart-up Lightyear probeert in Finland de ‘productie-hel’ van Tesla te voorkomen

Lightyear wil eind 2025 de eerste massamodellen produceren – dat wil zeggen, beginnen met seriematige autoproductie in grote hoeveelheden. Deze stap geldt als zeer moeilijk: auto’s zijn hele complexe producten, en veel start-ups vinden het lastig om voertuigen in de grote hoeveelheden te maken.

Waar de productie gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk, maar Lightyear heeft sinds begin dit jaar wel de inschrijvingen voor het nieuwe model geopend. Een Lightyear 2 moet minder dan 40.000 euro gaan kosten – stukken minder dan het model dat nu in Finland geproduceerd wordt en 250.000 euro kost. Van de opbrengsten van de voorbestellingen van de Lightyear 2 moet het opzetten van de productie deels gefinancierd worden.

Arval, dat wereldwijd ongeveer 1,5 miljoen voertuigen beheert, laat in een verklaring weten dat het in 2025 700.000 elektrische auto’s wil verleasen. De tienduizend modellen van Lightyear moeten daarbij gaan helpen, aldus het bedrijf. Eerder heeft het Nederlandse Leaseplan al vijfduizend auto’s besteld bij Lightyear, waarmee beide leasemaatschappijen samen dus ongeveer driekwart van het totaal aantal gereserveerde 2-modellen voor hun rekening nemen.

Zonnepanelen

Hoewel het de laatste jaren stikt van de autostart-ups met ideeën voor innovatieve elektrische auto’s, is Lightyear een van de weinige die een model met zonnepanelen proberen te bouwen. Het bedrijf kreeg tot dusver onder meer miljoeneninvesteringen van Invest-NL en de familie achter industrieconcern SHV. In totaal haalde het meer dan 200 miljoen euro op.

Een van de belangrijkste concurrenten is het Duitse Sono, dat ook een relatief goedkoop zonnewagenmodel op de markt probeert te brengen. Sono zoekt op dit moment naarstig naar geld om de eerste modellen in productie te nemen – hiervoor mist het op dit moment de middelen.