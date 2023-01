Klimaatactivisten bezetten UvA-gebouw, eisen dat samenwerking met Shell stopt

Tientallen klimaatactivisten hebben maandag een gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA) bezet. De groep demonstranten eist onder meer dat de UvA de banden met Shell verbreekt. De universiteit werkt er greenwashing mee in de hand, schrijven de actievoerders op Instagram.

Vertegenwoordigers van het College van Bestuur van de universiteit zijn in gesprek gegaan met de actievoerders. De UvA heeft aangifte gedaan, meldt de universiteit zelf. Mogelijk volgt daarop een ontruiming door de politie. De actievoerders zijn lid van verschillende activistische organisaties, onder meer van University Rebellion UvA, End Fossil Occupy NL en krakersbeweging Mokum Kraakt, zijn van plan om in elk geval tot 22.00 uur te blijven, vertelt een woordvoerder aan persbureau ANP. „Er zijn geen concessies gedaan, dus wij zien geen reden om te vertrekken”

In een reactie zegt vicevoorzitter van College van Bestuur Jan Lintsen de „zorgen over het klimaat” te delen en begrip te hebben „voor de beweegredenen van de groep om hiervoor aandacht te vragen”. Lintsen schrijft dat de UvA niet werkt aan het bevorderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en geen onderzoek doet naar fossiele brandstoffen.

Toezeggingen

In het gesprek is toegezegd dat er op de UvA een debat komt over bedrijven als Shell, zegt Lintsen tegen persbureau ANP. „Verder gaan we met mensen in gesprek of er ruimte is om dit soort acties op een andere plek te doen, dat kan niet op de Academische Club. Tot slot gaan we ook de commissie die verantwoordelijk is voor het samenwerken met derde partijen vragen om de samenwerking met bedrijven zoals Shell onder de loep te nemen”.

Vorige maand begonnen activisten van University Rebellion UvA een petitie waarin werd opgeroepen om de samenwerking met Shell te stoppen. Daarop reageerde de universiteit met een brief waarin de vier UvA-onderzoeksprojecten stonden beschreven waar Shell een van de (mede)financiers van is. Volgens Lintsen dragen de lopende projecten allemaal bij aan duurzaamheid, energietransitie en gezondheid. „De wetenschappelijke onafhankelijkheid is gewaarborgd.”

De actievoerders stellen echter dat de universiteit, door Shell groen onderzoek te laten financieren, faciliteert dat het oliebedrijf zich groener voor kan doen dan dat het daadwerkelijk is. „We hebben jarenlang geprobeerd om met het bestuur van de UvA in gesprek te gaan over hun greenwashing en legitimiteit van de schade die Shell toebrengt aan mensen en planeet, en we kregen loze reacties”, schrijft actiegroep UvA Rebellion op zijn Instagram-pagina. Soortgelijke acties vonden eerder al plaats op de Erasmus Universiteit en de Universiteit Twente.