Italiaans kopstuk van beruchte maffia aangehouden op Sicilië

De meest gezochte maffiabaas van Italië Matteo Messina Denaro is in het Sicilaanse Palermo aangehouden. Dat melden Italiaanse media maandag. Denaro was al dertig jaar op de vlucht voor justitie en zou zijn gearresteerd in een privékliniek, waar hij klinische therapieën onderging.

De zestigjarige Denaro wordt gezien als een sleutelfiguur van de beruchte Siciliaanse Cosa Nostra-maffia en leeft al sinds de jaren negentig ondergedoken. Volgens de Italiaanse politie was hij vanuit zijn onderduikadres nog steeds in staat om de maffia te leiden en bevelen uit te vaardigen in het gebied rond de westelijke Siciliaanse stad Trapani, zijn regionale bolwerk. Denaro zou snel carrière hebben gemaakt in de Cosa Nostra na de arrestatie van een ander kopstuk Bernardo Provenzano bij Corleone in 2007.

Bij verstek werd hij eerder al veroordeeld tot levenslang voor zijn rol in de moorden in 1992 op onderzoeksrechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino. De aanslagen joegen destijds een schokgolf door Italië heen. Nooit eerder had de Cosa Nostra op zo’n drieste manier, met een terreuraanslag, toegeslagen. Daarnaast hangt Messina Denaro ook een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd voor zijn rol bij bomaanslagen in Florence, Rome en Milaan, die aan zeker tien mensen het leven kostte. De Italiaanse premier Giorgia Meloni noemde de aanhouding in een verklaring „een grote overwinning”.

