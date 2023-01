In de Russische martelkamers in Cherson baden Oekraïners wanhopig tot God

Oekraïense onderzoekers ontdekten in november een ‘martelkamer’ in een voormalig politiebureau in de bevrijde Oekraïense stad Cherson. Het gebouw zou rond half maart overgenomen zijn door de Russen en veranderd in een gevangenis voor burgers die zich tegen de Russen verzetten. Tientallen gevangenen werden daar naar verluidt vastgehouden en ondervraagd, geëlektrocuteerd, geslagen en in sommige gevallen vermoord.