‘Ik wil laten zien wat een eetstoornis is’

in

‘Mijn werk als videoproducer komt voort uit mijn mentale ziekte. In 2019 kreeg ik de diagnose anorexia nervosa. Voor mij houdt dat in dat ik constant gedachtes heb over afvallen en een heel negatief zelfbeeld heb.

„In de afgelopen 3,5 jaar heb ik gemerkt dat heel veel mensen niet goed snappen wat een eetstoornis eigenlijk is. Dan zeggen ze bijvoorbeeld „dan moet je meer gaan eten”. Maar meer gaan eten is juist het hele probleem. Het gaat om de stemmetjes in je hoofd die jou overtuigen dat je te dik bent.

„Ik bedacht dat ik verandering wil brengen in dit onbegrip toen ik de emoties bij mijn ouders zag. Ik vond het heftig om te zien dat zij er zoveel last van hebben. Sindsdien ben ik gemotiveerd, niet alleen om me in te zetten voor mijn herstelproces, maar ook om duidelijk te maken wat een eetstoornis echt is.

„Om het goed te leren en een portfolio op te bouwen ben ik video’s gaan maken, met name in de gezondheidszorg. Nu wil ik me echt verder focussen op informatieve video’s over eetstoornissen en mentale gezondheid. Daarvoor heb ik verschillende ziekenhuizen benaderd.

„Mijn uiteindelijk doel is om met deze video’s de stap naar het bespreekbaar maken van eetstoornissen te verkleinen, het liefst internationaal. Ik wil mensen laten zien wat een eetstoornis is en hoe ze daar het best op kunnen reageren.”

uit

‘Ik heb nu een stabiel inkomen uit verschillende klussen. Ik ben bijvoorbeeld bezig met video’s voor een bedrijf dat weerbaarheidstrainingen organiseert voor mensen die gepest zijn en ik werk samen met een youtuber die een verstandelijke beperking heeft. In video’s wil hij laten zien dat je alles kunt bereiken zolang je er voor werkt.

„Het ondernemerschap heb ik wel een beetje onderschat. Ik dacht dat de klanten wel naar mij zouden komen zodra ik een portfolio en een website had, maar zo simpel is het helaas niet. Daarom ben ik nu bezig met marketing en vindbaarheid. Dat leer ik vooral uit gratis webinars en filmpjes op YouTube. Ook wil ik investeren in een businesscoach. In totaal ben ik zo’n twee tot vier uur per dag bezig met mijn bedrijf, naast mijn examenjaar.

„Omdat ik nog bij mijn moeder woon, heb ik geen vaste lasten. Maar nu ik inkomsten heb, wil ik zoveel mogelijk zelf betalen, en niet mijn moeder met puppyogen aankijken om te vragen of ik geld kan lenen. Ik ben voorzichtig in mijn uitgaven: over het vervangen van mijn oude laptop heb ik lang nagedacht.

„Maar geld is niet waarom ik dit werk doe. Afgelopen jaar werd ik benaderd door een bedrijf dat ik niet bij mij vond passen. Dan doe ik het niet.”

Netto-inkomen: 750 euro uit eigen bedrijf Vaste lasten: mobiel, tv, internet 20 euro; bioscoop 30 euro; ov 20-30 euro; sporten 30 euro; kleding 55 euro; Sparen: gemiddeld een paar honderd euro per maand Laatste grote aankoop: Laptop, 700 euro

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven