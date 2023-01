Gevangenis in Vught krijgt zittingszaal op locatie

De gevangenis in Vught, die ook een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) heeft, krijgt een eigen zittingszaal. Dat heeft minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) maandag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Er was in het gebouw al een ruimte voor verhoren door de rechter-commissaris, nu kunnen in de zittingszaal ook pro-forma-zaken, bijeenkomsten van de raadkamer gevangenhouding en in sommige gevallen inhoudelijke zittingen plaatsvinden.

Het doel van de zittingszaal is „het aantal vervoersbewegingen van hoogrisico-gedetineerden” te beperken, schrijft Weerwind. Dat gaat vooral om gevangenen bij wie er kans is op een gewelddadige ontsnappingspoging tijdens het transport van de gevangenis naar de rechtbank, of op een poging tot liquidatie. In Vught zitten onder meer zware criminelen als Ridouan Taghi en Willem Holleeder vast. De manier waarop gevangenen worden vervoerd, „in colonnes van gepantserde voertuigen die met hoge snelheden, zwaailichten en sirenes rijden”, zorgen bovendien voor overlast van inwoners van de gemeente Vught.

In november van 2021 had de toenmalige demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) al plannen om het vervoer van criminelen van Vught naar rechtszalen in het land te beperken. Na een reis naar Italië, om meer te leren over de manier waarop de regering daar met ondermijnende criminaliteit omgaat, stelde hij de Tweede Kamer voor videozittingen te introduceren – dat zou de „ernstige verkeersoverlast en grote veiligheidsrisico’s voor de inwoners van Vught” moeten beperken. Weerwind wil dat zittingen nog wel fysiek kunnen plaatsvinden. De aanleg van de zittingszaal kost ongeveer 15 miljoen euro, schrijft hij, en is al begonnen.

Lees ook: ‘Zitting kan beter in de gevangenis’