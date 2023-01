Geest van beurslegende Bogle waart nog rond

‘Zoek niet naar de naald in de hooiberg. Koop gewoon de hooiberg.” Was getekend, John C. Bogle, grondlegger van het indexbeleggen en fervent promotor van een zo passief mogelijke beleggingsstrategie. Waarom? Omdat de markt op eigen houtje verslaan nu eenmaal lastig en tijdrovend is, betoogde hij. Bovendien hoef je bij passief beleggen via indexfondsen en ETF’s (Exchange Traded Funds, kortweg trackers) geen dure beleggingsadviseur in de arm te nemen. Je belegt zelf via een bank of broker in een vooraf samengesteld mandje met aandelen, obligaties of grondstoffen.

De geest van beurslegende Bogle, overleden in 2019, waart nog altijd door de beleggingswereld. Het bedrag dat beleggers vorig jaar in ETF’s staken, steeg vorig jaar per saldo met 867 miljard dollar. Dat is het op een na hoogste bedrag ooit, na de piek van 1,29 biljoen dollar in 2021, blijkt uit cijfers van vermogensbeheerder BlackRock. En dus werd een door de bank genomen slecht jaar voor de financiële markten zowaar een uitstekend jaar voor ETF’s.

Al gold dat zeker niet voor alle trackers. Zo deden ETF’s met staatsobligaties als onderliggende waarde het opvallend goed met een netto-instroom van 181 miljard dollar, meer dan de drie voorgaande jaren samen. Ook ETF’s gericht op aandelen in opkomende markten (+110 miljard dollar), de gezondheidszorg (+20 miljard dollar) en nutsbedrijven (+6 miljard dollar) braken stuk voor stuk records. Daarentegen werd met een netto-instroom van 598 miljard dollar vorig jaar een stuk minder geïnvesteerd in aandelen-ETF’s dan de 1 biljoen dollar in 2021. Aan mandjes met Europese aandelen werd netto 16,8 miljard dollar onttrokken. Ook stroomde veel geld uit specifieke soorten ETF’s, zoals die gericht op de financiële sector (-16 miljard dollar) en inflatiegerelateerde obligaties (-14,6 miljard dollar).

Trackers worden vandaag de dag in vele vormen en gedaanten aangeboden. „Je ziet dat er een enorme wildgroei aan ETF’s is ontstaan”, zegt beursanalist Nico Inberg van DeAandeelhouder.nl. „Het begon met het volgen van brede indices, zoals de Amerikaanse S&P 500 en de AEX in Nederland. Nu zijn er ETF’s op werkelijk van alles: elektrische auto’s, batterijen en zelfs marihuana. Die laatste is overigens helemaal ingestort.”

Volgens Inberg is een ETF over het algemeen een mooie oplossing voor veel beleggers, maar is er de laatste jaren „veel kaf onder het koren” in de markt. Hij waarschuwt voor ETF’s met een ‘hefboom’, die door veel meer risico en hogere kosten tot veel grotere verliezen kunnen leiden dan reguliere beleggingen.

Inberg: „Ze maken een beetje misbruik van de goede naam die ETF’s hebben. Al vergeet men nog wel eens dat je altijd een zeker risico loopt op de aandelenmarkt. Een traditionele ETF volgt de markt. En als die zakt, gaat ook een ETF mee.”

Om dergelijke risico’s te voorkomen, geldt een aloud adagium van de beurs: spreiden.

„Mijn advies aan retailbeleggers: probeer ook te spreiden over ETF’s”, zegt Martijn Rozemuller van ETF-aanbieder Van Eck. „Voer een 80/20-strategie waarbij je het meeste geld investeert in ETF’s die de brede indices volgen. Daarnaast kan je het voor jezelf een beetje spannender maken als je bijvoorbeeld gelooft in bepaalde trends, zoals halfgeleiders of waterstof.”

Rozemuller zegt dat juist zulke ETF’s met een speciaal thema de interesse wekken van beleggers. Als voorbeeld geeft hij een ETF die een mandje aandelen volgt met bedrijven in videogaming en e-sports. „Jongeren begrijpen die wereld en dat maakt ze enthousiast er ook in te beleggen. Maar je drukt ze op het hart dat ze daarnaast ook altijd een paar saaie ETF’s moeten kiezen.”

Nieuwsbrief NRC Economie De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven