Erdogan verhoogt inzet voor NAVO-deal Zweden en Finland, wil uitlevering 130 ‘terroristen’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil dat Zweden en Finland samen tot 130 ‘terroristen’ uitleveren voordat de Turkse regering instemt met NAVO-lidmaatschap van de twee landen. Dat heeft hij zondagavond gezegd, schrijven internationale persbureaus. Afgelopen zomer vroeg Erdogan Zweden en Finland nog om uitlevering van 73 Turken, terwijl er volgens lokale media eerder nog gesproken werd van 33. Zweden en Finland hebben zich kort na de Russische inval in Oekraïne aangemeld voor het NAVO-lidmaatschap. Voordat ze mogen toetreden, moeten alle dertig NAVO-leden daarmee instemmen.

Turkije vindt dat voornamelijk Zweden te tolerant is tegenover wat het ‘terroristen’ noemt; Koerdische militanten van de PKK en sympathisanten van de Turkse geestelijke Fethullah Gülen, die achter de mislukte coup in 2016 zou zitten. „We zeiden: kijk, als je je terroristen niet aan ons uitlevert, kunnen we [de goedkeuring van de NAVO-aanvraag] sowieso niet door het parlement krijgen”, zei Erdogan zondag, in verwijzing naar een overleg met de Zweedse premier Ulf Kristersson in november. „Om dit door het parlement te laten komen, moet je eerst meer dan 100, ongeveer 130 van deze terroristen aan ons overhandigen.”

In de gesprekken over een akkoord tussen Zweden, Finland en Turkije ging het aan het begin van de zomer wel over uitlevering van terreurverdachten, maar niet over aantallen. De Noord-Europese landen beloofden „lopende verzoeken tot uitzetting en uitlevering van terreurverdachten snel en grondig te behandelen, rekening houdend met door Turkije verstrekte informatie, bewijs en inlichtingen”.

Kort na de bekendmaking van de overeenkomst beweerde Erdogan ineens dat Zweden en Finland hadden „beloofd 73 terroristen uit te leveren”. Zweden en Finland herhaalden destijds meteen dat hun rechters oordelen over uitleveringsverzoeken en dat hun eigen wetgeving en internationale verdragen daarbij geldend blijven. De PKK wordt door Zweden gezien als een terroristische organisatie, de aanhang van Gülen niet. Vorige week wees Zweden nog vier Turkse uitleveringsverzoeken af, schreef persbureau Reuters.

