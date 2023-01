Duitse defensieminister Christine Lambrecht stapt op

De Duitse minister van Defensie, Christine Lambrecht, heeft maandag bondskanselier Olaf Scholz verzocht haar ontslag goed te keuren. Dat meldt persbureau Reuters, nadat de Duitse krant Bild zaterdag al had bericht dat Lambrecht voornemens was op te stappen. In Duitsland bestaat al langer de vraag of Lambrecht wel in staat zou zijn haar krijgsmacht voldoende in vorm te krijgen, gezien de spanningen met Rusland sinds het begin van de Oekraïne-oorlog.

Bovendien beging ze sinds haar aantreden ruim een jaar geleden meermaals blunders, zoals toen ze op Instagram deelde dat de Oekraïne-oorlog haar „heel veel bijzondere indrukken” en „heel veel ontmoetingen met interessante en geweldige mensen” had opgeleverd. In een verklaring over haar aftreden zei Lambrecht maandag dat „maanden van media-aandacht” voor haar „persoon” in de weg hadden gestaan van een feitelijk debat over de Duitse krijgsmacht en het veiligheidsbeleid van het land.

De timing van het aftreden van de 57-jarige Lambrecht, die een partijgenoot is van bondskanselier Scholz, is erg ongelukkig. Later deze week moet de Duitse regering een knoop doorhakken over nieuwe internationale militaire steun aan Oekraïne. Ook zorgde een recente militaire oefening voor nieuwe zorgen: meerdere tanks bleken in dusdanig slechte staat dat zij buiten dienst werden gesteld.