De Google-boys wilden geld verdienen zonder slecht te zijn - maar kon dat?

Voor ik begin, eerst even een serieuze vraag: waarom duurde het 60 Minutes-interview van Anderson Cooper met prins Harry dat TLC zondagavond uitzond dertig minuten? Of eigenlijk was het nog korter, want er kwam nog een reclameblok tussendoor. Was alle (Amerikaanse) reclame eruit geknipt? Werd alleen de juice geserveerd? Alles wat ik in de krant al had gelezen, kwam voorbij. Hoe Harry’s vader Charles bij hem op z’n bed kwam zitten om te vertellen dat zijn moeder was verongelukt. Een hand op z’n knie, dat was de troost die zijn vader te vergeven had. En de mededeling dat alles goed zou komen. Little did he know. Verder de vechtpartij met zijn broer William en zijn verzet tegen het huwelijk van zijn vader en Camilla.

Hij zal flink geoefend hebben om zo kalm en gedecideerd over te komen, neem ik aan. Op mij had het in elk geval het beoogde effect, ik geloofde álles wat hij zei én had met hem te doen. Maar goed, ik ben het wel vaker eens met de laatste spreker, dus misschien kies ik de verkeerde kant van de geschiedenis.

Op de Belgische zender Canvas was ook recente geschiedenis te zien, in Rise of the billionaires, deel twee van een vierdelige serie. Het overbekende verhaal van hoe twee PhD-studenten aan Stanford University in Californië van hun studieproject een multinational maakten, en van zichzelf miljardairs. Hun eerste investeerder schreef op een achternamiddag een check van 100.000 dollar uit waarmee ze hun Google zoekmachine konden verfijnen, ze gingen het vieren bij Burger King. Heerlijk gedateerde beelden van Larry Page – zoon van twee computerwetenschappers – en Sergey Brin – ook kind van bèta-wetenschappers.

Wasmachine

De vierde werknemer die ze aannamen was hun voormalige studie-adviseur aan de universiteit. Ze werd vooral gelokt door de wasmachine en droger die de jongens hadden neergezet in hun garage vol computers, geen idee dat deze twee „Google-boys” de wereld zouden verbeteren/vernietigen/veranderen. De documentaire laat de kijker zelf een van de drie opties kiezen.

Van die andere „technologie-god” Mark Zuckerberg van Facebook zien we scènes uit een documentaire gemaakt door een filmmaker die zelf ook net was afgestudeerd, het was 2005. Hij filmt hoe ze bij Facebook hun drie-miljoenste gebruiker vieren. Met een vat Heineken-bier en een werknemer die daar ondersteboven uit drinkt. Zuckerberg is piepjong en voor zijn doen relaxed en relativerend. Zo cool is het niet wat hij doet, zegt hij. En het hoeft ook echt niet allemaal groter en meer, wat hem betreft. Hij giechelt als hij zegt dat hij z’n eerste durfkapitalist niet eens hoefde uit te leggen wat hij met z’n bedrijf van plan was. De rest is historie. Elon Musks ster is dan al rijzende, Steve Jobs en zijn iPhone komen eraan. Het was gedaan met onze vrije vrijetijdsbesteding.

In Metropolis zien we wat die goudhaantjes uit Silicon Valley teweegbrachten. De aflevering Schermtijd is een herhaling van vorig jaar, maar veel beter zal ons telefoongedrag niet geworden zijn. De Nederlander zit gemiddeld 3,5 uur per dag op z’n telefoon, in India loopt het op naar 6 tot 9 uur per dag en Chinezen tikken de negen uur aan. In Burkina Faso zouden ze maar wat graag zoveel uur eraan stukslaan, alleen niet iedereen heeft een mobieltje.

Seini wel en hij weet waar in het dorp net buiten Ouagadougou het bereik het beste is. Op die plek richtte hij een openluchtkantoortje in. Hij verstuurt sms- en WhatsApp-berichten voor dorpelingen, of hij laat ze voice-berichten inspreken. Daarna mogen ze op een bankje wachten op het antwoord. Kosten: één euro per bericht. Google nu even de „tien gouden regels” van de Google-oprichters. Regel zes: don’t be evil. Je kunt geld verdienen, zeiden ze toen en nu nog, zonder slecht te zijn. Zou het?