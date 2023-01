Britse regering gaat Schotse transgenderwet tegenhouden

De Britse regering gaat de nieuwe Schotse wet die het makkelijker maakt om de geslachtsaanduiding op het paspoort te veranderen, tegenhouden. Dat heeft minister voor Schotland Alister Jack maandag gezegd, meldt persbureau Reuters. Eerder zei hij al „zorgen te hebben over de veiligheid van vrouwen en kinderen” en waarschuwde voor „juridische chaos” en „gendertoerisme” als de wet zou worden aangenomen. Het wordt de eerste keer dat de Britse regering gebruikt maakt van zijn vetorecht om een Schotse wet te blokkeren.

De Gender Recognition Reform Bill, die het onder meer mogelijk maakt om geslachtsregistratie op een paspoort te wijzigen zonder voorafgaand medisch en psychiatrisch onderzoek, werd in december aangenomen door het Schotse parlement. Schotland zou dankzij de wet het eerste land in het Verenigd Koninkrijk worden waar het mogelijk is om de geslachtsaanduiding op een paspoort te veranderen op basis van zelfidentificatie.

Schotlandminister Jack stelt het besluit „niet lichtzinnig” te hebben genomen, maar te vrezen dat de nieuwe Schotse wet problemen zou kunnen geven in combinatie met wetgeving die in heel het Verenigd Koninkrijk geldt. De Schotten benadrukken dat de wet „geen enkel aspect van de VK-brede Equality Act ondermijnt”.

Frontale aanval

De Schotse premier Nicola Sturgeon reageerde fel op de aankondiging van de Britse regering: „Dit is een frontale aanval op het democratisch verkozen Schotse parlement en zijn vermogen om zijn eigen beslissingen te maken”. De Schotten zullen het besluit waarschijnlijk aanvechten bij de rechter.

Eerder zei Sturgeon tegen Britse kranten al voorstander te zijn van de wet: „Ik ben een feministe en doe alles wat ik kan om de rechten van vrouwen te verdedigen zo lang ik leef. Maar ik denk ook dat het leven van gestigmatiseerde groepen vergemakkelijken een belangrijk onderdeel van mijn verantwoordelijkheden vormt.”