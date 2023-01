Britse elite-agent bekent 49 misdrijven tegen vrouwen

De Britse agent David Carrick heeft schuld bekend aan bijna vijftig misdrijven tegen twaalf verschillende vrouwen. In 24 gevallen gaat het om verkrachtingen. Dat melden Britse media maandag. Carrick (48), die een lange staat van dienst heeft bij een Londense elite-eenheid die diplomaten en politici beschermt, kon ondanks verschillende screenings bijna twintig jaar ongestraft misdrijven plegen.

Carrick oefende een vergaande controle uit over de levens van zijn slachtoffers, soms jarenlang, aldus de Britse omroep BBC. Hij zou hebben afgedwongen wat ze droegen, aten en waar ze sliepen. In sommige gevallen zou hij ze het contact met hun kinderen hebben laten verbreken. Een aantal van de vrouwen sloot hij op in een kastje onder zijn trap. De hoofdonderzoeker van de politie zei dat hij „hondenkooien had gezien die groter zijn”.

Aanvallen tegen vrouwen

De politie ontving klachten over negen incidenten tussen 2000 en 2021, inclusief acht beschuldigingen van aanvaringen met of aanvallen van Carrick tegen vrouwen. Toch werd er destijds geen actie ondernomen. Alle vrouwen die Carrick beschuldigden, trokken uiteindelijk hun klacht in, of wilden überhaupt geen formele beschuldiging uiten.

Carrick gebruikte zijn werk als politieagent om zijn slachtoffers in de val te lokken, en voorkwam dat ze aangifte deden door te zeggen dat ze hem niks konden maken omdat hij politieagent was. De Londense politie biedt zijn excuses aan voor de nalatigheid waardoor Carrick zo lang actief kon blijven. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, zei in een reactie: „Serieuze vragen moeten beantwoord worden over hoe hij zijn positie als agent kon misbruiken op deze afgrijselijke manier.” Een formeel onderzoek naar de controlemechanismen van de politie is nog niet aangekondigd.