Bij Twitter blijven de problemen zich opstapelen sinds de overname van Musk

Apps die Twitter gebruiken die uit het niets worden geblokkeerd. Ontslagen werknemers die al maanden op hun ontslagvergoeding wachten. Advertentie-inkomsten die instorten. Amper drie maanden nadat Elon Musk de leiding overnam bij Twitter, neemt het aantal problemen bij het bedrijf verder toe.

Musk kocht Twitter in oktober vorig jaar voor 44 miljard dollar (40,7 miljard euro) na een maandenlange overnamestrijd. Vlak na de overname voerde Musk een ontslagronde door (de helft van de 7.500 werknemers verloor zijn baan) en liet hij onder meer oud-president Donald Trump terug op het platform.

Al snel na Musks aantreden liepen de advertentie-inkomsten van Twitter (ruim 5 miljard dollar omzet vorig jaar, ruim 200 miljoen gebruikers) hard terug. Klanten van advertentie-inkoper GroupM brachten hun advertenties op Twitter met bijna de helft terug, bleek uit een inventarisatie van tech-website The Information.

Haatberichten

Onder meer grote merken als General Motors, Pfizer en Aldi besloten zich van Twitter terug te trekken. Dat betekent dat het bedrijf momenteel miljoenen dollars per maand aan inkomsten misloopt. Vorig jaar verdiende Twitter zo’n 4,5 miljard dollar met advertenties – de voornaamste inkomstenbron van het bedrijf.

Lees ook:Ruzie, rechtszaken en een wasbak: hoe Musk alsnog Twitter kocht

De adverteerders toonden zich bezorgd om de toenemende hoeveelheid haatberichten op Twitter. Het is een direct gevolg van de ontslagronde, die onder meer de afdeling moderatie hard heeft getroffen. Tegelijkertijd is de salesafdeling van Twitter, die contacten onderhoudt met adverteerders, gedecimeerd.

In een poging om meer gebruikers naar de eigen Twitter-app te krijgen sloot Musk donderdag plots de toegang van Tweetbot en Twitterific af, alternatieve apps om tweets te versturen en bekijken. De beslissing zou moeten helpen om de advertentie-inkomsten weer op peil te krijgen. Ontwikkelaars van Tweetbot en Twitterific lieten weten dat ze Twitter om opheldering hebben gevraagd, maar geen antwoord kregen.

Kostenbesparingen

Om Twitter winstgevend te krijgen, voert Musk ondertussen in het hele bedrijf grote kostenbesparingen door. Van de 7.500 werknemers die Twitter vóór de komst van Musk had, zijn er nog zo’n 2.000 over. Vooral de software-ontwikkelaars mochten blijven.

Een van de problemen: de vertrokken werknemers wachten nog altijd op ontslagvergoedingen, die wel door Musk zijn toegezegd, maar nooit zijn uitgekeerd. Verschillende Amerikaanse werknemers – die recht hebben op drie maandsalarissen aan vertrekvergoeding – hebben het bedrijf om die reden voor de rechter gedaagd.

Musk instrueerde zijn werknemers volgens The New York Times om de huren voor kantoren niet meer te betalen, een drukmiddel om opnieuw over de huurprijs te kunnen onderhandelen. Daartoe behoort ook het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco, waar werknemers, onder wie Musk zelf, na jarenlang thuiswerkbeleid momenteel worden geacht weer dagelijks aanwezig te zijn.

Een van de weinige nieuwe krachten die Musk nog wél wil aannemen: zijn opvolger. „Ik stop als ceo zodra ik iemand heb gevonden die gek genoeg is om deze baan te willen”, twitterde Musk vorige maand. „Daarna zal ik alleen nog de software- en serversteams leiden.”