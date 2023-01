Acteur Jan Krol, bekend van hoofdrol in de serie ‘Bartje’, overleden

De Drentse acteur Jan Krol is zondag op 60-jarige leeftijd na een kort ziektebed overleden. Dat liet zijn familie weten aan RTV Drenthe. Krol werd bekend door zijn vertolking van de rol Bartje in de gelijknamige serie in 1972. Destijds was hij negen jaar oud.

De serie Bartje, gebaseerd op de populaire boeken van Anne de Vries, speelde zich af op het Drentse platteland, waar het personage van Krol opgroeide in een straatarm landarbeidersgezin in 1922. Tegen dat decor speelt het kwajongensachtige leven van Bartje Bartels zich af, met als kernthema zijn grote dromen die verder reiken dan het platteland. „Ik bid niet veur bruune bonen”, was de lijfspreuk van het jongetje, oftewel: „Ik bid niet voor bruine bonen.” Vorig jaar zond RTV Drenthe een documentaire uit over de serie.

Na zijn tijd als Bartje volgde Krol de opleiding jeugdwelzijnswerk te Leeuwarden, waarna hij verhuisde naar het Duitse Weimar om leraar te worden. Daar zette hij het schoolcircus de Waldorfschule op. In Amsterdam volgde hij jaren later de clownsopleiding. Hij werkte in de zorg en als clown en acteur.