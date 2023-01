Aantal verkochte nieuwbouwwoningen flink omlaag

In het derde kwartaal van 2022 werden er ruim een derde minder nieuwbouwwoningen verkocht dan een jaar eerder. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het CBS, het Kadaster en Eurostat. Sinds de meting in 2015 van start ging, daalde het aantal verkopen niet eerder zo hard.

In totaal werden er in de maanden juli, augustus en september 2022 ruim vijfduizend nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is 33,9 procent minder dan een jaar eerder. Ook het aantal verkochte bestaande woningen daalde iets, maar met 6,4 procent wel veel minder. In totaal ging het aantal verkochte woningen in het derde kwartaal omlaag met 9,9 procent. Het is het zesde kwartaal op rij dat het aantal verkochte woningen daalt.

Voor een nieuwbouwwoning legden kopers gemiddeld iets minder dan 474.000 euro neer. Dat is 13,7 procent meer dan een jaar eerder, maar wel minder dan in het tweede kwartaal van 2022. Toen lag de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning voor het eerst boven een half miljoen euro.

Dat er minder nieuwbouwwoningen worden verkocht, bleek vorige week ook uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). In het vierde kwartaal van 2022 werden er door NVM-makelaars 20 procent minder nieuwbouwwoningen verkocht dan een jaar eerder. De daling is niet nieuw, schrijft de makelaarsorganisatie, maar de oorzaak is wel veranderd. Het aanbod nieuwbouwwoningen is inmiddels een stuk groter, maar de prijzen ervan zijn door gestegen bouwkosten minder hard gedaald dan die van bestaande bouw. Mensen zouden daarom minder snel kiezen voor een relatief duur nieuwbouwhuis.