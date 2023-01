PSV laat punten liggen bij Fortuna, Feyenoord kan verder uitlopen

PSV heeft zondagmiddag voor het tweede competitieduel op rij gelijkgespeeld. Na de 0-0 van vorige week tegen Sparta was het ditmaal Fortuna Sittard dat punten afsnoepte van de Eindhovenaren. In Sittard hield de thuisploeg PSV met tien man op 2-2, waardoor de club zakt naar de vierde plaats op de ranglijst.

De grootste kansen waren in de eerste helft voor PSV, maar het was Fortuna-buitenspeler Iñigo Córdoba die in de blessuretijd raak tikte na een chaotische situatie in het strafschopgebied van PSV. Doordat Fortuna-speler Dogan Erdogan er in de 56ste minuut na een onbesuisd inkomen op Luuk de Jong met rood af moest, had PSV ruim een halfuur de tijd om met een man meer iets aan de achterstand te doen.

De gelijkmaker volgde snel via Xavi Simons, die raak kopte uit een voorzet van Jordan Teze. Een kwartier voor tijd maakte Ibrahim Sangaré er vervolgens 2-1 van voor PSV. Omdat PSV’er De Jong voor open doel miste, kreeg Fortuna in blessuretijd na een overtreding van Guus Til vanaf de strafschopstip de kans om de stand nog gelijk te trekken. Aanvoerder Burak Yilmaz schoot de bal achter doelman Walter Benítez en redde daarmee een punt.

Eerder dit weekend verspeelde ook Ajax al punten. In de Johan Cruijff Arena kwamen de Amsterdammers al in de 35ste minuut met tien man te staan, toen Devyne Rensch de doorgebroken Ricky van Wolfswinkel neerhaalde en rood kreeg. Ajax hield stand tegen een aanvallend Twente, waardoor de wedstrijd in 0-0 eindigde. Koploper Feyenoord kan later op de zondag bij winst op FC Groningen verder uitlopen op de andere titelkandidaten.