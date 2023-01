Passagiersvliegtuig neergestort in Nepal, vrees voor tientallen doden

In de Nepalese stad Pokhara is zondag een passagiersvliegtuig met 72 mensen aan boord neergestort. Dat melden internationale persbureaus. Over het precieze aantal slachtoffers is nog onduidelijkheid. Een woordvoerder van de Nepalese luchtvaartautoriteit zegt tegen persbureau Reuters dat er zeker veertig doden gevallen zijn, terwijl het leger het nog over minstens zestien doden heeft.

Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Lastig te verifiëren beelden op sociale media tonen een gebied dat bezaaid is met brandende brokstukken. Er circuleert ook een video van een vliegtuig dat vlak boven de grond een draai op de zijkant maakt, voor het uit beeld verdwijnt. Het vliegtuig, een tweemotorig toestel van maatschappij Yeti Airlines, was onderweg van hoofdstad Kathmandu naar het westelijker gelegen Pokhara.

Het lijkt erop dat zeker tien van de 72 inzittenden een buitenlandse nationaliteit hadden. Bronnen hebben het tegen Reuters over verschillende aantallen. Aan boord zouden onder meer mensen uit India, Rusland, Ierland, Frankrijk en Australië zijn geweest. Voor zover bekend zaten er geen Nederlanders in het ramptoestel.

In Nepal gebeuren geregeld vliegtuigongelukken. Alleen de afgelopen tien jaar waren het er al zeventien, blijkt uit de database van het Aviation Safety Network. Bij meer dan de helft van die crashes vielen doden - in 2018 kwamen bijvoorbeeld 51 mensen om toen een Bengaals vliegtuig verongelukte bij de landing in Kathmandu. De dodelijkste vliegramp in de Nepalese geschiedenis was in 1992: toen kwamen 167 mensen om. De piloten van een Pakistaans toestel hielden op weg naar Kathmandu een te lage vluchtbaan aan, waardoor het vliegtuig tegen een berg crashte.

Pokhara is met circa een half miljoen inwoners na Kathmandu de tweede stad van Nepal. Het ligt in een vallei aan de voet van de kilometershoge bergtoppen van de Himalaya. Mede vanwege het uitzicht op de bergen is de stad bij toeristen erg populair.

Dit bericht wordt aangevuld