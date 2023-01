Oxfam: wereldwijd neemt armoede toe, terwijl vermogen miljardairs groeit

De afgelopen jaren is het vermogen van miljardairs wereldwijd toegenomen, terwijl de armoede tegelijkertijd groeide. Dat is één van de conclusies uit een maandag gepubliceerd onderzoeksrapport van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib.

Het rapport verschijnt in aanloop naar het World Economic Forum, deze week in het Zwitserse Davos. De ontwikkelingsorganisatie grijpt het evenement traditiegetrouw aan om economen, politici en bedrijven te wijzen op de groeiende mondiale kloof tussen arm en rijk. Volgens Oxfam is de wereld in economisch opzicht ongelijker dan ooit.

Oxfam becijferde op basis van eigen onderzoek, bestaande wetenschappelijke publicaties en journalistieke bronnen dat het gezamenlijke kapitaal van miljardairs sinds 2020 iedere dag met 2,7 miljard dollar is toegenomen. Bijna twee derde van alle nieuwe rijkdom kwam tussen 2019 en 2021 terecht bij de rijkste 1 procent van de wereld. Daar staat tegenover dat alleen al in 2022 zeker 1,7 miljard mensen de inflatie in hun land harder zagen stijgen dan hun salarissen.

Naast de inkomensongelijkheid wijst de ontwikkelingsorganisatie op andere groeiende tegenstellingen. Zo zouden de winsten van voedsel- en energiebedrijven in 2022 verdubbeld zijn ten opzichte van een jaar eerder, terwijl in datzelfde jaar meer dan 800 miljoen mensen met honger naar bed gingen.

Ook op het gebied van belastingen is er sprake van een tekenend contrast: slechts 4 cent van elke dollar aan belastinginkomsten komt van vermogensbelasting, terwijl volgens Oxfam juist hogere belastingen zouden kunnen helpen in de strijd tegen armoede.

Lees ook dit artikel: De economische groei nam toe in 2022, maar de kloof tussen gelukkige en ongelukkige mensen ook

Toename armoede sinds pandemie

De armoede is wereldwijd toegenomen sinds de coronapandemie en het terugdringen daarvan gaat langzaam, zo zegt Oxfam, daarbij wijzend op de schulden van met name ontwikkelingslanden. Om deze schulden te kunnen betalen wordt doorlopend bezuinigd op sociale voorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg, aldus het rapport.

„Op dit moment worstelen miljarden mensen met stijgende prijzen voor energie en voedsel”, stelt Michiel Servaes, algemeen directeur van Oxfam Novib. „Er moet snel iets gebeuren om deze schandalige trend van wereldwijde economische ongelijkheid aan te pakken die al decennia onze samenlevingen ontwricht, te beginnen met het veel zwaarder belasten van de superrijken.”

Servaes benadrukt dat ook Nederland zich niet onttrekt aan de scheefgroei. „Het aanpakken van die ongelijkheid en het zwaarder belasten van vermogens moet speerpunt worden van het Nederlandse beleid. Door extreme rijkdom tegen te gaan en welvaart eerlijker te verdelen, kunnen niet alleen veel meer mensen aan armoede ontsnappen, maar kunnen de vele crises effectiever aangepakt worden.”