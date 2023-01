Ex-profwielrenner Lieuwe Westra (40) overleden

Voormalig profwielrenner Lieuwe Westra is zaterdag op veertigjarige leeftijd overleden. Zijn biograaf Thomas Sijtsma meldt dat op Twitter, en zijn familie bevestigt Westra’s dood tegenover de Leeuwarder Courant. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt.

Westra werd zaterdag gevonden in zijn bedrijf in het Noord-Hollandse Zwaagdijk, aldus zijn familie. Ondanks reanimatie overleed de geboren Fries, die tussen 2009 en 2017 actief was als wielerprof en in die tijd onder meer twee keer Nederlands kampioen tijdrijden werd.

Begin 2017 beëindigde Westra zijn wielercarrière omdat hij kampte met depressies. De jaren daarna waren moeilijk voor hem, zegt zijn familie tegen de Leeuwarder Courant. „De laatste jaren maakte Lieuwe een zware tijd door. De beëindiging van zijn wielercarrière en leven als prof viel hem zwaar.” Biograaf Sijtsma schrijft op Twitter dat Westra „met zichzelf vocht en verloor”.

Meesterknecht

Westra’s bijnaam als wielrenner was Het Beest, vanwege zijn vermogen om ontzettend af te zien. Als tiener trainde hij door vanuit Friesland heen en terug over de Afsluitdijk te rijden, een rit van 160 kilometer. Na een periode waarin hij als stratenmaker werkte en daarnaast vooral feestte, dronk en drugs gebruikte, pakte hij het fietsen toch weer op. Hij werd prof bij de Vacansoleil-ploeg. Bij dat team won hij in 2012 een etappe in Parijs-Nice; in het eindklassement van de prestigieuze ronde finishte hij als tweede, op maar acht seconden van winnaar Bradley Wiggins.

In 2014 stapte hij over naar topploeg Astana, waar hij naast eigen succes (etappezeges in de Dauphiné en de Ronde van Catalonië) vooral opviel als meesterknecht van de Italiaan Vincenzo Nibali. Mede dankzij de inspanningen van Westra pakte Nibali in 2014 de eindzege in de Tour de France.

Na afloop van zijn loopbaan gaf Westra toe dat hij al zijn aansprekende resultaten had behaald met behulp van doping. Zo had hij een kokertje in zijn wielershirt met cafeïnepillen, pijnstillers en luchtwegverwijders. „Zonder heb ik nooit een koers gereden”, zei hij in 2018 tegen NRC. Ook deed hij alsof hij blessures had om op doktervoorschrift de verboden ontstekingsremmers cortisonen te mogen gebruiken. „In mijn wereld hoorde dat erbij, het betekende professioneel met je sport bezig zijn. Ik zie het niet als doping. Ja, ik jokte. Maar goed, iedereen deed dat.”