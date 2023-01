Davos: eerst doelwit van linkse activisten, nu ook van rechtse complotdenkers

Ron DeSantis moet er niets van hebben. De mondiale elite die deze week bijeenkomt in Davos voor het World Economic Forum (WEF), is er volgens de Republikeinse gouverneur van Florida op uit om „westerse waarden te ondermijnen”. De Davos-elite loopt daarbij aan de leiband van de Chinese Communistische Partij. Wat de „jetsetters in Davos” ook bedenken, Florida komt het niet in, beloofde hij vorige week.

DeSantis, wie goede kansen worden toegedicht presidentskandidaat voor de Republikeinen te worden, is lid van een bont internationaal gezelschap van rechtse complotdenkers dat het heeft gemunt op de jaarlijkse top van politiek en bedrijfsleven in Zwitserland. In Nederland voedde Forum voor Democratie het Davos-complot, onder andere door talloze Kamervragen te stellen over de betrokkenheid van premier Rutte en minister Kaag bij het WEF.

Vanaf deze maandag worden in het ski-oord 2.700 gasten uit 130 landen verwacht, onder wie vijftig regeringsleiders, tweehonderd ministers en vijftienhonderd ondernemers, evenals leiders van internationale organisaties en ngo’s. Nederland is met zes bewindspersonen present, de Europese Commissie met tien commissarissen. Onder de slogan „Samenwerken in een gefragmenteerde wereld” zullen discussies gevoerd worden over uiteenlopende onderwerpen als de oorlog in Oekraïne, klimaatverandering, de relatie met China, cryptomunten en inflatie, sancties en energietransitie.

Voorheen werd de bijeenkomst vooral onder vuur genomen door links. ‘Davos’, waar de voordelen van globalisering werden gepredikt, was een logisch doelwit voor antiglobalisten. In Zwitserse steden liepen Davos-demonstraties nog wel eens uit op rellen. Het is ook al jaren een magneet voor klimaatactivisten die het bedrijfsleven onder druk zetten om eindelijk eens serieus werk te maken van vergroening. Het is hun al jaren een doorn in het oog dat nogal wat deelnemers per privévliegtuig naar de Alpen gaan om er fraaie praatjes over vergroening te verkopen die ze, eenmaal thuis, weer rap vergeten.

Lesje hypocrisie

Greenpeace liet becijferen dat er tijdens het vorige WEF ruim duizend privéjets van en naar luchthavens in de omgeving vlogen, twee keer zoveel als normaal. Omdat een deel van de vluchten van ver komt, is de CO 2 -uitstoot in een Davos-week het viervoudige van een doorsnee week. Greenpeace noemt de „privéjet-bonanza” een „onsmakelijk lesje hypocrisie”, ook omdat het WEF klimaatdoelstellingen hoog in het vaandel heeft.

De rijkdom die tijdelijk in Davos geconcentreerd is, wordt elk jaar door Oxfam Novib aangegrepen om welvaartsverschillen aan de kaak te stellen. Tussen 2019 en eind 2021 kwam 63 procent van alle nieuw gecreëerde rijkdom terecht bij de rijkste 1 procent, blijkt uit het nieuwe ongelijkheidsrapport. Slechts tien procent van de nieuwe rijkdom kwam terecht bij 90 procent van de bevolking. Tegelijkertijd zien 1,7 miljard werkenden de inflatie harder stijgen dan hun lonen en lijden 820 miljoen mensen honger.

Complottheorie sinds Covid-pandemie

Tegenwoordig komt de Davos-kritiek dus ook van uiterst rechts. De complottheorieën zijn inconsistent, onbewezen, soms antisemitisch en appelleren aan de al eeuwen oude achterdocht dat er ergens een geheime wereldelite actief is. In Davos, aldus de theorie, wordt door die elite in het geheim een socialistische omwenteling bekokstoofd.

De complottheorie stamt uit de pandemie. WEF-oprichter en Davos-gastheer Klaus Schwab bedacht na de Covid-uitbraak dat het zo niet verder kon. Met prins Charles presenteerde hij een plan voor het post-Covid-tijdperk, The Great Reset. Het vrij vage plan riep overheden op de vrije markt te beteugelen om ongelijkheid tegen te gaan en bepleitte investeringen in duurzaamheid en een meer gelijkwaardige toegang van de wereldbevolking tot de vruchten van innovatie.

Complotdenkers gingen met de term aan de haal, het eerst in de VS. Trumpaanhangers, toch al verbolgen over vaccinatiedwang en lockdowns, omarmden de theorie eind 2020. In de loop 2021 maakte Forum voor Democratie de theorie populair in Nederland. Werd Klaus Schwab eerst door links verketterd als pion van het grootkapitaal, in de pandemie werd hij door rechts ervan beschuldigd een linkse revolutie voor te bereiden.

Davos is eigenlijk een lange netwerkborrel, betaald door het bedrijfsleven

Voor de meeste deelnemers is Davos in de eerste plaats een buitenproportionele, meerdaagse netwerkborrel die hoofdzakelijk door het bedrijfsleven wordt betaald. Ze lopen van onderonsjes naar vergaderingen en bilateraaltjes. Het gebrek aan transparantie is weliswaar een noodzakelijke voorwaarde voor dealmaking en diplomatie, maar maakt het elitaire Davos ook kwetsbaar voor ongefundeerde beweringen.

‘Davos’ werd in de jaren zeventig bedacht om Europese ondernemers bij te scholen in Amerikaanse managementtechnieken. Al snel schoven ook politici aan. De conferentie heeft geen politiek mandaat, ‘Davos’ levert dus meestal geen ‘akkoorden’, ‘doorbraken’ of ‘verdragen’ op. Het is vooral netwerken om je land, je bedrijf, je ideeën en niet in de laatste plaats jezelf aan de man te brengen.

In de 53ste editie staan uiteraard de oorlog in Oekraïne en de economische ontwrichting daardoor centraal. In Davos zijn geen Russen te gast, maar wordt wel een Oekraïense delegatie verwacht. Er zijn discussies over sancties, energietransitie, nucleaire dreiging en de koers van de EU. Ministers van defensie zullen ongetwijfeld beraadslagen over de levering van zwaardere wapens.

Centrale bankiers en ministers van financiën zullen zich vermoedelijk buigen over de snel gestegen prijzen. In een WEF-enquête onder ondernemers, politici en academici werd de betaalbaarheid van levensonderhoud als de grootste uitdaging voor de komende twee jaar gezien. Daarna komen zorgen over natuurrampen en geopolitieke onrust. Het klimaat komt op de vierde plek.

