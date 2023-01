Bezetting Duits ‘bruinkooldorp’ Lützerath beëindigd, nog twee demonstranten in tunnel

De bezetting van het Duitse dorpje Lützerath, vlak over de grens bij Roermond, is zondag beëindigd. Dat meldt een woordvoerder van de politie Aken aan de Duitse omroep WDR. Duizenden klimaatactivisten protesteerden de afgelopen dagen tegen de geplande uitbreiding van de bruinkoolmijn bij het dorp. De politie was woensdag begonnen met de ontruiming van het gehucht.

Lees ook: In de Küche für Alle wordt ook tijdens de ontruiming van Lützerath stug doorgekookt

Zondagmiddag werden de laatste activisten uit zelfgemaakte boomhutten en bomen gehaald, waarmee nagenoeg het hele terrein was leeggeveegd. Enkel twee activisten die zich al enkele dagen ophouden in een tunnel onder een huis, bevinden zich volgens de politie nog in het te ontruimen gebied. Zij worden door energiebedrijf RWE, tevens de exploitant van de bruinkoolmijn, uit die positie „gered”. Dee politie speelt daarbij geen rol meer en vertrekt uit het dorp.

Sinds woensdag haalde de Duitse politie bijna vijfhonderd bezetters uit Lützerath. In het nabijgelegen dorp Keyenberg vond zaterdag nog een demonstratie plaats, waarbij zo’n acht- tot tienduizend actievoerders samenkwamen en hun steun betuigden aan de bezetters. De demonstranten zijn het oneens met de uitbreiding van de bruinkoolmijn, die symbool is gaan staan voor de strijd tegen klimaatverandering en het verzet tegen fossiele brandstoffen. Onder de aanwezige actievoerders bevond zich zaterdag ook de bekende klimaatactivist Greta Thunberg.

Bruinkoolbaggers

De Duitse politie ging er woensdag nog vanuit dat de ontruiming van Lützerath tot vier weken in beslag kon nemen. Het is de bedoeling dat het dorpje volledig tegen de vlakte gaat, zodat er bruinkoolbaggers in de plaats kunnen komen. De afgelopen jaren sneuvelden al meer dorpjes in de regio door uitbreidende bruinkoolmijnen. Dat leek in 2016 ook het lot te zijn voor Keyenberg, waar zaterdag de grote demonstratie plaatsvond. Inwoners vertrokken, maar afgelopen herfst werd het besluit alsnog teruggedraaid. Intussen is het plaatsje verworden tot spookdorp.

Duitsland stopt in 2030 met het gebruik van bruinkool voor de energiebehoefte. RWE mag de bruinkool onder Lützerath nog wel opgraven, als onderdeel van een deal die het sloot met de landelijke regering.