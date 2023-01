Begeleidster overleden bij steekincident in zorginstelling Emmen

Bij een steekpartij in een jeugdinstelling in Emmen is zaterdagavond een medewerker omgekomen. Dat heeft de politie kort na het incident gemeld. De steekpartij vond plaats in een vestiging van zorginstelling Yorneo. De politie heeft twee personen aangehouden.

Wat er precies is gebeurd in de jeugdinstelling, is nog onduidelijk. De begeleidster overleed ter plekke aan haar verwondingen. De Drenthse politie arresteerde kort na het incident een verdachte, en hield na het uitsturen van het signalement een tweede persoon aan.

De burgemeester van Emmen, Eric van Oosterhout, sprak via Twitter zijn medeleven uit voor de nabestaanden van het slachtoffer. Na de steekpartij zou een tienermeisje dat in het pand aanwezig was alarm hebben geslagen, zo meldt Dagblad van het Noorden. Volgens de krant rende het meisje naar Café Groothuis, dat in dezelfde straat ligt als de zorginstelling, en schreeuwde ze daar dat er „iets heel ergs” was gebeurd.

evoosterhout Eric van Oosterhout Vanavond een fatale gebeurtenis bij jeugdzorginstelling @yorneo in de Stationsstraat in Emmen, waarbij een begeleidster om het leven kwam. Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden van het slachtoffer. De politie onderzoekt de toedracht. 14 januari 2023 @ 23:39

Tijdelijke woonplek

In de zorginstelling waar het incident plaatsvond wonen kinderen en jongeren uit ingewikkelde thuissituaties. De locaties van Yorneo „bieden een veilige tijdelijke woonplek voor kinderen in de leeftijd van 13 tot 21 jaar als het thuis niet meer gaat”, aldus de website van de zorgverlener.