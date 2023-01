Maria is nog niet lang in Nederland. Tweemaal per week neemt zij de trein naar Amsterdam om er Nederlandse les te volgen. Vanuit de trein ziet zij dat het Nederlandse landschap anders is dan het Argentijnse. Zij zegt dat er in Nederland geen armoede is. Ik vertel haar dat er wel armoede is maar dat die verborgen wordt. Een week later vertelt ze dat zij het gezien heeft: de sloppenwijken van Weesp langs de spoorlijn. De huisjes zijn erg armoedig, maar ze hebben wel leuke, nette tuintjes om het te verbergen.

