Ruzie na de dood van ‘nonna’

De verschrikkelijk mooie migratie Deze podcast luister je ook in onze app

Vanaf de eerste minuut bevind je je in Italiaanse sferen. Een familiediner, een tafel vol eten, de gezelligheid is te horen, de grappa en limoncello staan op tafel. Gabriella Adér, bekend van de NRC-podcasts Cocaïnekoortse en De coup van Qatar en als presentator van NRC Vandaag, produceerde voor de VPRO een podcast over haar Italiaanse familie.

De aanleiding is een familieruzie tussen haar moeder en ooms. Al snel komt ze erachter dat na de dood van ‘nonna’ een „kruitvat explodeerde waarvan de lont al werd aangestoken tijdens de migratie naar Nederland.” In vier afleveringen onderzoekt Adér de gevoeligheden die vaak pas jaren na de migratie van een familie opborrelen, en soms pas voor een volgende generatie écht zichtbaar zijn.

De verschrikkelijk mooie migratie (en alles wat erna kwam), vier afleveringen van 35 minuten, VPRO.