Pilotentekort drukt de resultaten van Delta Air Lines

Een groeiend tekort aan piloten en cabinepersoneel drukt de financiële resultaten van de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Dat blijkt uit de cijfers die -Delta Air Lines vrijdag en American Airlines donderdag bekendmaakten.

Tijdens de pandemie hebben maatschappijen als Delta en American veel mensen ontslagen. Nu Amerikanen weer massaal willen reizen moet de luchtvaart veel moeite doen om de huidige medewerkers te behouden en nieuwe mensen te werven.

Het pilotentekort treft ook kleinere maatschappijen in de VS. Die zorgen met hun regionale vluchten voor de aanvoer van passagiers voor de langere, internationale vluchten van onder meer Delta en American.

Delta Air Lines meldde vrijdag dat de personeelskosten het huidige, eerste kwartaal 3 tot 4 procent stijgen. De maatschappij, partner en aandeelhouder van Air France-KLM, biedt zijn piloten volgens persbureau Reuters een loonsverhoging van 34 procent. Naast de hogere loonkosten zijn luchtvaartmaatschappijen ook veel meer geld kwijt aan brandstof.

Die negatieve vooruitblik drukte de koers van Delta Air Lines vrijdag. Analisten hadden betere vooruitzichten voor de eerste maanden van 2023 verwacht. Halverwege de beursdag noteerde het aandeel Delta 7 procent lager dan donderdag.

In 2022 haalde Delta een omzet van 50,6 miljard dollar (46,7 miljard euro). Dat was 8 procent meer dan in 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis die de luchtvaart vrijwel stillegde. De winst was vorig jaar 1,3 miljard dollar (2019: 4,8 miljard).

Delta is de eerste grote luchtvaartmaatschappij die jaarcijfers bekendmaakt. Air France-KLM publiceert de resultaten op 17 februari.

American Airlines gaf donderdag een vooruitblik op de definitieve cijfers die het eind januari publiceert. In het vierde kwartaal van 2022 boekte het bedrijf ruim 16 procent meer omzet dan in hetzelfde kwartaal in 2019.

Net als Delta verwacht ook American dat de vraag naar tickets de komende maanden aanhoudt. Beleggers vrezen echter dat sommige maatschappijen vanwege dat positieve vooruitzicht gaan stunten en het aantal vluchten fors verhogen. Goed nieuws voor de passagier, want nu houden de hoge vraag en het lage aantal vluchten de ticketprijs hoog. Minder prettig nieuws als je investeerder bent in de luchtvaart. Het aandeel Air France-KLM profiteerde vrijdag in elk geval van het positieve nieuws van American Air Lines. Air France-KLM steeg 7 procent.