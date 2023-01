Pavel wint eerste ronde Tsjechische presidentsverkiezingen nipt, tweede ronde nodig

De Tsjechische oud-generaal Petr Pavel heeft de eerste ronde van de Tsjechische presidentsverkiezingen nipt gewonnen van oud-premier Andrej Babis. Omdat geen van beide kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen wist te halen, is er een tweede stemronde nodig. Dat melden internationale persbureaus zaterdag.

Met 99,7 procent van de stemmen geteld, is duidelijk dat Pavel 35,4 procent van de stemmen heeft gehaald, tegen 35 procent voor Babis. De derde plaats is voor de groene kandidaat en universiteitsbestuurder Danuse Nerudová, die Pavel zaterdagavond feliciteerde met zijn winst. De tweede ronde vindt over twee weken plaats.

Het presidentschap is in Tsjechië voornamelijk een symbolisch ambt. De president heeft weinig uitvoerende macht, maar mag wel de premier benoemen en rechters voor het constitutionele hof nomineren. De opkomst van de eerste ronde van de verkiezingen lag op zo’n 70 procent.

Vrijspraak Babis

Beide overgebleven kandidaten zijn meer pro-Westers dan de huidige president, Milos Zeman, die hechtere banden met China en Rusland (tot de inval in Oekraïne) voorstond. Pavel, oud-NAVO-generaal, is sterk voorstander van extra steun aan Oekraïne en de invoering van de euro in Tsjechië. De zakenman en miljonair Babis is momenteel parlementariër en was tussen 2017 en 2021 premier van het land.

Babis werd eerder deze week in Praag vrijgesproken van fraude met Europese subsidies. Hij werd ervan verdacht 2 miljoen euro aan subsidie te hebben opgestreken met zijn voedsel-, chemie-, bouw- en mediaconglomeraat Agrofert. Deze subsidie was ervoor bedoeld om kleine bedrijven te helpen.

