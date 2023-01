Nooit eerder was er zo vaak een tekort aan een medicijn als in 2022

Het kwam vorig jaar 1.514 keer voor dat een medicijn landelijk minstens twee weken lang niet verkrijgbaar was. Dat aantal lag niet eerder zo hoog, zo stelt apothekersorganisatie KNMP zaterdag, dat de tekorten nu negentien jaar registreert. In 2021 was er 1.007 keer sprake van een medicijntekort van minimaal twee weken, het jaar ervoor 1.480 keer.

De tekorten duurden vorig jaar gemiddeld 91 dagen. Ook verdween 10 procent van de medicijnen helemaal van de markt. Methylfenidaattabletten, gebruikt tegen ADHD en narcolepsie, en oxytocine-injectievloeistof, dat bij bevallingen wordt ingezet, zijn voorbeelden van medicijnen waar vorig jaar een tekort aan was. Meestal kan er een alternatief geneesmiddel worden bedacht, zegt KNMP. „Dit betekent een stevige inspanning voor de beroepsgroep.”

Waarom het aantal tekorten vorig jaar hoger lag dan ooit, is niet duidelijk. Wel zegt KNMP dat problemen met de productie, distributie of kwaliteit van geneesmiddelen het vaakst de oorzaak zijn van het ontbreken van een medicijn. Ook is er volgens de organisatie een economische reden: „Ons land is door de lage prijzen voor fabrikanten en het beperkte inwoneraantal geen aantrekkelijk afzetgebied.”

Import

Per 1 januari dit jaar moeten groothandelaren van medicijnen voldoende voorraad van geneesmiddelen aanhouden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet hierop toe, maar zal 2023 als ‘overgangsjaar’ zien en nog niet handhaven. KNMP-voorzitter Aris Prins noemt de tekorten „schrikbarend”, maar zegt hoopvol te zijn over de regel dat handelaren extra voorraden moeten aanleggen. „Dat is absoluut nodig, want patiënten, apothekers en andere zorgverleners ondervinden hier dagelijks buitengewoon veel last van.”

Prins noemt Nederland bovendien „kwetsbaar” en is ervoor om de productie van geneesmiddelen terug te halen naar Europa, een discussie die tijdens de coronapandemie – toen veel vaccins in het buitenland werden geproduceerd – aandacht heeft gekregen. „Nederland is afhankelijk van verre landen als China en India.”

Het ministerie van Volksgezondheid kijkt naar „alle mogelijke oplossingen” om medicijnen meer en beter beschikbaar te laten zijn, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. De woordvoerder benadrukt daarbij dat het belangrijk is voor Europa om samen te werken op dit gebied. „Schaarste is een wereldwijd probleem en kan eigenlijk alleen goed internationaal worden aangepakt.