Kabinet verlaagt eigen risico naar 150 euro per ziekenhuisbezoek

Patiënten hoeven voor medisch-specialistische zorg voortaan per keer maximaal 150 euro van hun eigen risico te betalen. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde besluitenlijst van de ministerraad. Voor patiënten die meerdere behandelingen per jaar ondergaan, blijft het totale eigen risico 385 euro per jaar.

Het kabinet redeneert dat mensen die een eerste dure medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan langer zijn „geprikkeld om na te denken” over de noodzaak van een tweede behandeling. Mogelijk laten ze die zitten, omdat ze anders nog een keer 150 euro moeten betalen. In het huidige systeem is die prikkel er niet omdat patiënten van dure behandelingen het eigen risico dan al in één keer hebben opgemaakt. Zij hoeven voor de tweede behandeling dan niet te betalen. Wie besluit het voortaan bij één behandeling te laten, is goedkoper uit.

Het kabinet verwacht dat ongeveer één miljoen verzekerden gemiddeld 100 euro minder eigen risico betalen dan in de huidige situatie. Daarnaast gaat het kabinet ervan uit dat de regeling 200 miljoen euro oplevert en zodoende „bijdraagt aan de betaalbaarheid van de zorg”. Zorgminister Ernst Kuipers (D66) komt in een later stadium met gedetailleerdere informatie over de nieuwe regeling.