Het dodental door corona lag de afgelopen maand fors hoger, zegt China

Sinds China het zerocovidbeleid in december los heeft gelaten, zijn er volgens de Chinese autoriteiten zeker zestigduizend mensen overleden aan het coronavirus. Dat heeft Jiao Yahui van de nationale Chinese gezondheidsdienst zaterdag bekendgemaakt. Tot nu toe was China weinig transparant over de gevolgen van het loslaten van het zerocovidbeleid.

Het gaat om coronadoden die in medische instellingen zijn geteld in de periode tussen 8 december en 12 januari. Vermoedelijk ligt het dodental als gevolg van het virus in de werkelijkheid hoger – mensen die thuis ziek werden en overleden als gevolg van het virus, zijn mogelijk niet als coronadode geregistreerd en meegeteld.

In ieder geval is duidelijk dat de afgelopen maand, toen nauwelijks nog maatregelen golden en het virus zich vrijelijk door China kon verspreiden, fors meer coronadoden vielen dan in de periode vóór 8 december. Vanaf het begin van de pandemie, zo’n drie jaar geleden, tot aan december rapporteerde China bijna elfduizend coronadoden.

Gezondheidsfunctionaris Jiao stelde dat van de 59,938 mensen die de afgelopen maand overleden aan het virus, zo’n 5.500 mensen stierven wegens ademhalingsproblemen. De rest zou zijn overleden doordat zij ook andere, onderliggende kwalen hadden. De gemiddelde leeftijd van de in medische instellingen overleden personen was zo’n 80 jaar.