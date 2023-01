Eigen invulling aan poëzie

Vanaf 2 januari 2023: Poëzie Vandaag! Deze podcast luister je ook in onze app

In Poëzie Vandaag leest poëzieliefhebber Ellen Deckwitz elke dag een gedicht voor. Deckwitz is van mening dat je niet de grootste literaire kenner hoeft te zijn om poëzie te waarderen, je de functie van poëzie niet geheel hoeft te begrijpen om ervan te kunnen genieten en je vrij bent om je eigen invulling aan een gedicht te geven. Ze geeft meteen het goede voorbeeld.

Het gedicht Je hebt me alleen gelaten van Hans Lodeizen herinnert haar aan hoe ze in de steek werd gelaten door haar beste vriendin op de middelbare school, die plotseling alleen nog maar met haar nieuwe vriendje bezig was. Deckwitz kreeg het gevoel dat Lodeizens gedicht over vriendschap ging. Of dat zo is, doet er niet toe, zegt ze.

