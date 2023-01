Duizenden actievoerders demonstreren tegen bruinkoolwinning in Lützerath, enkele charges politie

Duizenden milieuactivisten zijn zaterdagmiddag samengekomen in het Duitse dorp Keyenberg om te protesteren tegen de uitbreiding van een bruinkoolmijn in het gehucht Lützerath. De Duitse politie schat dat er acht- tot tienduizend demonstranten meedoen aan het protest, zo melden Duitse media. De demonstratie dient als steunbetuiging voor activisten die het dorp al een tijdje bezetten om te voorkomen dat er nog naar bruinkool wordt gegraven. Onder hen bevindt zich ook de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg.

De politie voerde in de loop van de dag charges uit op een groep gemaskerde actievoerders. Een deel van de groep heeft zich afgesplitst van de demonstratie en heeft de kuil waar bruinkool wordt gegraven omsingeld. De politie meldt op Twitter dat een aantal mensen door het politiecordon is gebroken en zich in de mijn bevindt. Ze roept iedereen op om de gevaarlijke rand van de kuil, die tientallen meters diep is, te verlaten.

De politie hervatte zaterdagochtend vroeg de ontmanteling van het kamp, dat al in een gevorderd stadium was. Bomen werden gekapt en hutten die in de bomen waren gebouwd waar activisten zich ophielden, werden ontruimd. De overgebleven activisten werden naar de uitgang van het terrein geëscorteerd en de toegang tot de mijn werd afgesloten door poorten. Volgens een woordvoerster van de beweging zouden vrijdagavond nog tussen de twintig en veertig activisten het terrein bezet hebben.

Lützerath is in Duitsland inmiddels symbool geworden voor de bescherming van het klimaat en het verzet tegen fossiele brandstoffen. De actievoerders komen uit heel Europa. Onder meer honderden Nederlanders, Oostenrijkers, Belgen, Fransen en Italianen zouden voor het oog van de honderden agenten hun stem laten horen.

