Denkstof over de groene stad

Trailer - Onze Natuur in de stad

De structuur is ver te zoeken, maar er ligt bijzondere informatie verstopt onder alle vrije associaties die je in Onze Natuur in de stad voorbij hoort vliegen. Journalist Nicky Aerts neemt stadsplanners, ecologen en architecten mee op een wandeltocht door de stad, om te filosoferen over de toekomst van dichtbevolkte regio’s.

Ook nodigt ze kunstenaars uit om mee te denken over vragen als: hoeveel groen heeft de stad nodig? Of: is het mogelijk om tegelijkertijd te verdichten én te vergroenen?

Zowel praktische inzichten als uitdagende hypothetische scenario’s zijn welkom. Vier afleveringen van een kwartier; je bent er zo doorheen, maar zult er uren denkstof aan overhouden.

Onze Natuur in de stad, vier afleveringen van 15 minuten, VRT.