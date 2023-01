Cameraploeg PowNed belaagd bij protesten in Duitse bruinkooldorp Lützerath

Een cameraploeg van omroep PowNed die verslag deed van de klimaatprotesten bij het Duitse bruinkooldorp Lützerath, is zaterdagmiddag belaagd. Dat blijkt uit beelden die op sociale media zijn gedeeld door een journalist van de Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung. Directeur van de omroep Dominique Weesie zegt tegen de NOS aangifte te zullen doen van de actie.

Op de beelden is te zien dat iemand aan de spullen van de cameraploeg zit, zoals de camera zelf, en vervolgens in de richting van de cameraman en verslaggever schopt. Ernaast loopt iemand met een Antifa-vlag, de internationale, linkse beweging die fascisme bestrijdt. Volgens directeur Weesie zijn de betreffende cameraman en verslaggever ongedeerd en konden zij de reportage afmaken. Wel zou er schade zijn aan de camera.

De Duitse journalistenvakbond DVJ deelt de video op Twitter en veroordeelt de actie tegen de Nederlandse journalisten. „Vrije verslaggeving van Lützerath is essentieel en moet gegarandeerd worden. Het aanvallen of hinderen van mediapersoneel is geen triviale overtreding.”

Bruinkoolmijn

De oorspronkelijke bewoners van Lützerath, een dorp nabij de Nederlandse grens, zijn al geruime tijd vertrokken, omdat het dorp gesloopt moet worden om de naastgelegen bruinkoolmijn uit te breiden. Om dat te verhinderen, hebben honderden klimaatactivisten zich in het dorp verschanst.

Deze zaterdag zijn duizenden demonstranten richting Lützerath gegaan om de actie kracht bij te zetten. Onder hen was onder meer de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg. De politie is deze week begonnen met het ontruimen van het dorp en houdt er rekening mee dat die operatie nog weken kan duren.