‘We leren de kids om te delen’

Soepel dribbelt Indy Spaan (20) door de gymzaal van Kazerne Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, de blonde krullen strak naar achteren. Ze speelt mee met een groep basketballende kinderen vanaf ongeveer acht jaar. Ze ontwijkt een stevige puber, geeft lachend een meisje dat scoort een aai over de bol, wijst op iemand die aangespeeld kan worden.

Een jaar geleden zag haar leven er totaal anders uit. Spaan volgde het Johan Cruyff College en na jeugdtalent bij Ajax te zijn geweest, voetbalde ze in Italië. En toen besloot ze te stoppen. „De manier van coachen lag me niet. Ze gingen niet uit van wat iemand nodig heeft om beter te worden, stelden bijvoorbeeld mensen niet op om ze te motiveren. Het werkte voor mij niet.” Een ingrijpend besluit: „Mijn hele leven was voetbal. Ik kende niks anders.”

Een kennis nam haar mee naar 3×3 Unites, een organisatie die door heel Amsterdam jongeren in beweging wil krijgen door middel van basketbal (drie tegen drie, een snelle en flitsende variant) en andere activiteiten. „Dit is zo’n andere wereld dan voetbal. Het is een community. Je wordt ‘involved in the family’. Al kon ik niet basketballen, toch wilden mensen van het hoogste niveau al met mij spelen.” 3×3 Unites speelt ook op topniveau, vertelt ze, in de Pro League. In 2021 stond het 3×3 team op de Olympische spelen. Maar minstens even belangrijk: „Iedereen is welkom.”

Na een opleiding van acht weken is Spaan elke dinsdagmiddag als ‘leader’ te vinden op pleintjes en veldjes. „We werken letterlijk op straat, waar we kinderen uitnodigen om mee te doen. Zelf groeide ik op in Ouderkerk, ik was altijd buiten. Nu zie je dat bijna niet meer. Ze zitten thuis want ja, iPads en telefoons.”

Toen haar ouders scheidden, verhuisde Spaan met haar moeder naar Kraaiennest, een buurt met een slechte naam. „Nog steeds bestaat het beeld dat Zuidoost niet veilig is. Ouders vinden het fijn als wij er zijn. Soms appen we foto’s om te laten zien dat het goed gaat.” Ze vindt het heerlijk om met de kleintjes plezier te hebben. „En met de oudere kids haal ik geintjes uit, en soms hebben we serieuze gesprekken.” 3×3 werkt inmiddels ook in andere steden als Zwolle, Den Haag, Groningen. „We groeien snel.”

Afrobeat klinkt door de zaal. Basketbal wordt afgewisseld met potjes voetbal, langs de kant eet een kleuter een pizzapunt en dansen een paar meisjes. Er wordt gelachen en gejoeld. En dan ineens stuiteren twee slungels de vloer op, een flits in een wit trainingspak, een ander op goudkleurige Nikes. Ze pakken de bal af, passeren iedereen en scoren. Spaan: „Normaal spreek ik ze aan. We leren de kids om te delen. Het moet leuk zijn voor iedereen. Maar nu is het vakantie dus laten we ze een beetje gaan.” Ze lacht. „Hier vond ik weer plezier in sporten.”